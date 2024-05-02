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Bu yılın üçte biri 4 bin 615 asayiş olayı ile geçti!

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Bolu Valisi Erkan Kılıç, 2024’ün ilk 4 ayında gerçekleşen 4 bin 615 olayda 2 bin 933 şüpheli şahısın gözaltına alındığını ve bu şahıslardan 2 bin 628’nın adliyeye sevk edildiğini açıkladı.

Bu yılın üçte biri 4 bin 615 asayiş olayı ile geçti! mask
Bu yılın üçte biri 4 bin 615 asayiş olayı ile geçti!
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Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında, Bolu İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Bolu İl Jandarma Komutanı Mehmet Avcı’nın katıldığı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Erkan Kılıç, Bolu’da 2024 yılının ilk 4 ayında yapılan operasyonları açıkladı.

Bu yılın üçte biri 4 bin 615 asayiş olayı ile geçti!

Bolu’da 2024’ün ilk dört aylık zaman diliminde yaşanan olayları dile getiren Vali Erkan Kılıç, “Huzur ve güvenin şehri Bolu’muzda, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetlerinin sağlanması, güvenli ortamda hayatlarını devam ettirebilmesi için Valiliğimizce emniyet, jandarma ve diğer birimlerimizle ortak çalışmalarımız devam ediyor. İlimizde ilk dört ay içerisinde 3 bin 971 asayiş, 154 narkotik, 70 kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, 165 siber, 255 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olayı olmak üzere toplamda 4 bin 615 olay gerçekleşmiş, bu olaylarda 2 bin 933 şüpheli şahıs tespit edilmiş, bu şahıslardan 2 bin 628 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmişlerdir” dedi.

Bu yılın üçte biri 4 bin 615 asayiş olayı ile geçti!

Teröre ve göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonları açıklayan Vali Kılıç, “İlk dört ay içerisinde, ilimizin ve ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden terör yapılanmalarına yönelik 5 operasyon gerçekleştirilmiş, 38 kişi gözaltına alınmış, 1 kişi tutuklanmış ve 6’si adli kontrol şartı ile olmak üzere toplam 37 kişi serbest bırakılmıştır. Düzensiz Göç ile Mücadele çerçevesinde 2024 yılı ilk dört ayında toplamda 8 operasyon yapılmış olup bu operasyonlarda 10 organizatör yakalanmıştır. Bunlardan 2’si tutuklanmış olup 1’i Adli Kontrol Kararı almış, 7’si ise serbest bırakılmıştır. İlimiz genelinde toplam 130 düzensiz göçmen yakalanmış olup 89’u sınır dışı edilmiştir” diye konuştu.

Son olarak kentte yaşanan trafik kazaları hakkında konuşan Vali Kılıç, "Dört aylık dönemde ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı 255 olmuştur. Bu kazalarda maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 439 vatandaşımız yaralanmıştır. Bu kapsamda, dört aylık dönemde, 305 bin 446 Adet araç kontrol edilmiş, bin 276 Adet Ticari Taksi, bin 295 Adet Okul Servis Aracı denetlenmiş olup denetimlerimiz aralıksız devam edecektir” ifadelerini kullandı.

# Erkan Kılıç, bolu valisi

02 May 2024 - 09:15 Bolu- Güncel

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