02 May 2024 - 09:30- Siyaset G:

Bolu Belediyesi’nde işten çıkarmalar ve siyasi gerilim…

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1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın işçi çıkarmaları, siyasi tartışmaların fitilini ateşledi. MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün eleştirileriyle alevlenen durum, yerel ve milli siyasette dalgalar yaratıyor.

Bolu Belediyesi’nde işten çıkarmalar ve siyasi gerilim… mask
Bolu Belediyesi’nde işten çıkarmalar ve siyasi gerilim…
Bolu Belediyesi’nde işten çıkarmalar ve siyasi gerilim…
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"İşçi bayramında, işçi kıyımı!"Bolu Belediyesi’nde işten çıkarmalar ve siyasi gerilim…

Bolu'da 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, belediyede yaşanan işten çıkarmalarla gölgede kaldı. Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bu hareketi, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül tarafından sert bir dille eleştirildi. Akgül, "İşçi bayramında, işçi kıyımı!" şeklinde konuşarak durumu kınadı.

Tanju Özcan'ın ikinci dönemi ve halkın beklentileri

Bolu Belediyesi’nde işten çıkarmalar ve siyasi gerilim…

Mahalli İdareler seçimlerinin ardından Bolu halkı, Tanju Özcan'a ikinci bir dönem için yetki verdi. Halk, Bolu Belediyesi'nden iş ve aş üretmesini, yaşamı kolaylaştıran uygulamaları hayata geçirmesini beklerken, işçi çıkarmaları bu beklentilere gölge düşürdü.

Sosyal medya ve siyasi çıkarlarBolu Belediyesi’nde işten çıkarmalar ve siyasi gerilim…

Olayların fitilini ateşleyen, bazı belediye çalışanlarının sosyal medyada AK Parti ve MHP'li siyasilerin gönderilerini beğenmesi oldu. Bu beğeniler, işten çıkarmalar için gerekçe olarak sunuldu, bu durum siyaset üstüne kurulan bir iş ve emek politikası eleştirilerini beraberinde getirdi.

Milliyetçi söylemler ve işten çıkarmalarBolu Belediyesi’nde işten çıkarmalar ve siyasi gerilim…

Daha bir ay önce milliyetçi söylemlerle dikkat çeken Bolu Belediyesi'nin, 1 Mayıs'ta işçi çıkarması, söylem ve eylemleri arasındaki çelişkiyi gözler önüne serdiğini söyleyen Akgül, MHP ve AK Parti'yi destekledikleri için işten çıkarılan işçilerin, siyasi görüş ayrılıklarının iş hayatına nasıl müdahale ettiğinin canlı bir örneği olduğunu belirtti.

Bolu Belediyesi ve siyasi utopialar

Bolu Belediyesi'nin, yerel hizmetlerden ziyade, siyasi utopialar peşinde koştuğu iddiaları gündemde. MHP Milletvekili İsmail Akgül, belediyenin bu tutumunun Bolu'nun gerçek ihtiyaçlarını göz ardı ettiğini vurgulayarak, Tanju Özcan'ın bu yanlıştan dönmesi gerektiğini ifade etti.

Siyasi çalkantılarBolu Belediyesi’nde işten çıkarmalar ve siyasi gerilim…

Bolu Belediyesi'nin işten çıkarmaları, hem yerel hem de ulusal düzeyde tartışmaları alevlendirdi. İşçi ve Emekçi Bayramı'nda yaşanan bu olaylar, siyasi kararların işçi hakları ve yerel yönetimlerdeki yansımalarını bir kez daha gündeme getirdi. Bolu halkı, belediyenin iş ve aş üretmek yerine siyasi çekişmelere odaklanmasını eleştirerek, belediyenin gerçek görevlerine dönmesini talep ediyor.

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02 May 2024 - 09:30 - Siyaset

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Yorumlar

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Vatandas. - Bizim İsmail.Tanju başkan sayesinde milletvekili olduğunu bildiğin halde O"na nankörlük yapma.Tanju başkan senin partin de dahil her kesimden oy almıştır.Partizanlık yapıp işçi çıkarttığını duymadık.Çalışmayanları işten çıkartması doğaldır.Başkanla uğraşma.Onunla uğraşanlar Arzu Aydın gibi malum şahıs diyenler siyaset sahnesinden silindiler.Bu kafayla gidersen İlhan Durak gibi senin de görmüş göreceğin rahmet bu olur.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 10:52

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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