Sezonun hastalığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi!

Son yıllarda, iklim değişikliğinin etkisiyle kene ısırıkları vakalarında belirgin bir artış gözleniyor. Özellikle Mayıs ve Eylül ayları arasında, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) riski taşıyan kenelerin aktivitesinde önemli bir artış yaşanıyor. Doç. Dr. Aslı Haykır Solay, artan vakalar konusunda halkı bilinçlendirerek, özellikle açık alanlarda çalışanlar ve piknikçiler için önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.

Kene ısırığından korunma yolları

Kene ısırıklarından korunmak için alınabilecek bazı temel önlemler bulunuyor. Uzmanlar, riskli bölgelere gidildiğinde uzun kıyafetler giyilmesini, açık renkli ve vücudu tamamen kaplayan giysiler tercih edilmesini öneriyor. Ayakkabı seçimi olarak, kenelerin içine giremeyeceği şekilde çorabın içine sokulacak ayakkabılar veya çizmeler giyilmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca, çıplak ayakla dolaşmaktan kaçınmak ve sık sık vücut kontrolü yapmak da önemli.

Kene bulunduğunda ne yapmalı?

Doç. Dr. Aslı Haykır Solay eğer bir kene bulunursa ve henüz vücuda tutunmamışsa, kene kapalı bir kutuya konularak imha edilmesi gerektiğini ancak vücuda tutunan bir kene fark edildiğinde ise, kesinlikle elle müdahale edilmemesi ve kenenin baş kısmından tutularak çıkarılması gerektiğini belirtiyor. Elle çıkarılmaya çalışıldığında, kenenin parçalanma ihtimali ve virüsün dışarı sızma riski bulunuyor.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin belirtileri ve tedavisi

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal, yaygın kas ağrıları ve kanama gibi çeşitli belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtilerden herhangi birinin görülmesi, özellikle riskli bir temas sonrasında, hemen tıbbi yardım alınması gerektiğini gösterir. Belirtiler genellikle kene tutmasından 1 ila 3 gün sonra başlar ve bulaşıcılık süresi hastadan hastaya 5 ila 14 gün arasında değişebilir.

KKKA'nın insandan insana bulaşma yolları

KKKA virüsünün insandan insana bulaşması, enfekte kişilerin kanı ve vücut sıvıları ile doğrudan temas yoluyla gerçekleşebilir. Solay, hastalık sırasında ve sonrasında enfekte kişilerin kullanmış olduğu eşyaların ve tuvaletlerin özel olarak dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtiyor. Virüs, hastalık geçtikten sonra bile 6 hafta boyunca idrar yoluyla atılabiliyor.

Uzmanlar uyarıyor: Kene tehlikesine karşı dikkatli olun

Kene tehdidine karşı dikkatli olunması gereken dönemlerde ve bölgelerde, alınabilecek basit önlemler büyük bir fark yaratabiliyor. Profesyonel sağlık önerileri ve doğru ilk yardım teknikleri ile kene ısırıklarının yol açabileceği ciddi sağlık sorunlarının önüne geçilebiliyor.