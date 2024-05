Çetin Uç sanayide alın teri dökerken…

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dünya genelinde işçi ve emekçilerin haklarının önemini vurgulayan özel bir gün. Türkiye'de de bugünü özel kılan etkinliklerden biri de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç tarafından gerçekleştirildi. Başkan Uç, bu anlamlı günde, sanayide bulunan otomobil tamir servisinde işçileriyle birlikte hazırladığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Çetin Uç’un sanayideki dayanışması

Video, Çetin Uç’un sanayi sitesindeki dükkanında çekildi. Görüntülerde, iş tulumları içinde, otomobil parçaları üzerinde çalışarak alın teri döken Başkan Uç ve yanındaki işçiler yer alıyor. Bu sahneler, Başkan Uç'un işçilerle olan dayanışmasını ve emeğe verdiği değeri simgeliyor.

Toplumda yankı bulan bir inisiyatif

Çetin Uç'un yayınladığı video, kısa sürede sosyal medyada geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Binlerce kişi tarafından izlenen ve yüzlerce beğeni toplayan video, farklı sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Başkan'ın bu etkinliği, emeğin ve dayanışmanın önemine dair güçlü bir mesaj olarak kabul edildi.

İşçi ve işveren arasındaki dayanışmanın önemi

Bu video, işçi ve işveren arasında olması gereken uyum ve dayanışmanın mükemmel bir örneğini sergiliyor. Çetin Uç, bu hareketiyle her iş yeri sahibine örnek olacak bir davranış sergiledi. İşçilerle omuz omuza vererek, onların sadece çalışan değil, aynı zamanda değer verilen bireyler olduğunu gösterdi.

Çetin Uç'un mesajı

Videoyu paylaşırken Çetin Uç, bir not da düştü: “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sanayide çalışma arkadaşlarımla birlikte bir video hazırladık. Sanayiden sokaklara, ofislerden tarlalara kadar her alanda emeğiyle hayatımıza anlam katan herkesin, bu önemli gününü kutluyorum. Emeğin onuru ve dayanışmanın gücüyle dolu 1 Mayıs diliyorum!” Bu mesajla, emeğin ve dayanışmanın her alanda nasıl bir güç oluşturduğunu vurguluyor.