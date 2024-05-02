Bolu’ya çok yakın… Mutlaka gidip görmelisiniz!

Kızılcahamam’ın endemik hazinesi: Dağ Lalesi

Ankara’nın küçük ilçesi Kızılcahamam, her yıl bahar aylarında doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının akınına uğrayan özel bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Endemik bitki türleri arasında yer alan Dağ Lalesi, yalnızca yılda iki hafta süreyle gözler önüne seriliyor.

Doğal bir fenomen: kısa süreli görünüm

Kızılcahamam'ın Soğuksu Milli Parkı'nda, eğimli andezit kayaçlar arasında yetişen Dağ Lalesi, kendine has canlı rengiyle görenleri hayran bırakıyor. Genellikle Nisan ayında beliren bu endemik lale, 15 günlük kısa bir süre içinde en güzel halini sergileyerek doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı haline geliyor.

Ziyaretçiler için sayılı günler

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Dağ Lalesi’nin ziyaretçileri için yalnızca iki hafta görülebileceğini belirtiyor. Bu süre zarfında yerel ve uluslararası birçok ziyaretçi, bu endemik bitkiyi görmek ve fotoğraflamak için ilçeye geliyor. Başkan Acar, Dağ Lalesi'nin ilçenin doğal güzelliklerine önemli bir katkı sağladığını vurgulayarak, herkesi bu nadir olayı şahit olmaya davet ediyor.

Sürdürülebilirlik çağrısı

Dağ lalesi, sadece belirli bir iklim ve şartlarda yetişebilen bir tür. Kızılcahamam Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mecit Bal, Dağ Lalesi'nin koparılmasının yasak olduğunu, çünkü bu türün sadece doğal habitatında yaşayabildiğini belirtiyor. Bal, ziyaretçilere bu endemik bitkinin korunmasına yardımcı olmaları için çağrıda bulunuyor.

Fotograf tutkunları için eşsiz fırsat

Dağ lalesi, her yıl yalnızca birkaç hafta görülebildiği için fotoğrafçılar için nadir bir fırsat sunuyor. Bu süreçte, Samrı Tepesi drone ile havadan çekilen görüntülerle de bu güzellik dünya çapında daha fazla insana ulaştırılıyor. Fotografçılar, taşların arasından sıyrılarak açan laleleri ölümsüzleştirebiliyor.

Kızılcahamam'ın Dağ Lalesi, doğanın ne kadar kırılgan ve geçici olduğunu hatırlatıyor. Bu kısa süreli doğa şöleni, her yıl olduğu gibi bu yıl da doğa severleri ve fotoğrafçıları büyülemeye devam edecek. Bölgeye olan ziyaretler, hem yerel turizmi canlandırıyor hem de doğal güzelliklerin farkındalığını artırıyor.