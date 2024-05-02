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Arılara üfleyen Karadenizli ‘Arılar beni tanır’ diyerek çıplak elleriyle kovanları tutuyor!

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‘Arılara üfleyen adam’ lakabıyla da bölgede tanınan Karadeniz’in cesur arıcısı Abdulkadir Yirmibeşoğlu, üzerinde sadece bir atletle arı kovanlarını açıp, çıplak elle onları tutabiliyor ve bakım yapıyor. Yirmibeşoğlu, arılarının kendisini tanıdığını iddia ederken, bu yöntemin tehlikeli olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Arılara üfleyen Karadenizli ‘Arılar beni tanır’ diyerek çıplak elleriyle kovanları tutuyor! mask
Arılara üfleyen Karadenizli ‘Arılar beni tanır’ diyerek çıplak elleriyle kovanları tutuyor!
Arılara üfleyen Karadenizli ‘Arılar beni tanır’ diyerek çıplak elleriyle kovanları tutuyor!
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Karadeniz’in cesur arıcısıArılara üfleyen Karadenizli ‘Arılar beni tanır’ diyerek çıplak elleriyle kovanları tutuyor!

Ordu'nun Fatsa İlçesinde Farklı Bir Arıcılık Anlayışı Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Abdulkadir Yirmibeşoğlu, arıcılık konusunda sıra dışı bir yöntem sergiliyor. Geleneksel koruyucu ekipmanları kullanmadan, yarı çıplak bir şekilde arı kovanlarına giren Yirmibeşoğlu, arıların kendisini tanıdığını ve bu nedenle güvenle arasında dolaşabildiğini iddia ediyor. 47 yaşındaki Yirmibeşoğlu, bu tehlikeli yöntemi deneyimlemeyi düşünenlere karşı uyarılarda bulunuyor.

Bir aile geleneği arıcılık

Arılara üfleyen Karadenizli ‘Arılar beni tanır’ diyerek çıplak elleriyle kovanları tutuyor!

Yirmibeşoğlu ailesinde arıcılık üç kuşaktır devam etmektedir. Abdulkadir Yirmibeşoğlu, arılarla olan bu yakın ilişkisinin, ailesinden aldığı bilgi birikimi ve tecrübelerle desteklendiğini belirtiyor. Kendi sosyal medya hesaplarında da bu cesur arıcılık anlarını paylaşan Yirmibeşoğlu, doğru koşullar altında arıların zarar vermediğini vurguluyor.

Yirmibeşoğlu'nun arılarla imtihanıArılara üfleyen Karadenizli ‘Arılar beni tanır’ diyerek çıplak elleriyle kovanları tutuyor!

Yirmibeşoğlu, arı sokmalarının çok ciddi sonuçlar doğurabileceğini, hatta komaya neden olabileceğini söylüyor. Arıların, kendisini ve diğer insanları tanıyabildiğini, bu nedenle özel bir şekilde davrandığını ifade ediyor. Ancak, herkesin bu şekilde bir yaklaşım sergilememesi gerektiğini, çünkü arıların bazen tahmin edilemeyecek şekilde reaksiyon gösterebileceğini belirtiyor.

Arıcılıkta dikkat edilmesi gerekenlerArılara üfleyen Karadenizli ‘Arılar beni tanır’ diyerek çıplak elleriyle kovanları tutuyor!

Yirmibeşoğlu, arıcılık yaparken kıyafetlerin temiz olması gerektiğini, sabun ve parfüm kokularının arıları rahatsız edebileceğini söylüyor. Ayrıca, güneşin arıları etkilemediği saatlerde, özellikle öğlen saatlerinde arı kovanlarının daha güvenli olduğunu belirtiyor. Yağmurlu ve bulutlu havalarda ise arıların çok daha agresif olabileceğini, bu nedenle bu tür havalarda arı kovanlarına yaklaşılmaması gerektiğini vurguluyor.

Arıcılıkta güvenlik ve risklerArılara üfleyen Karadenizli ‘Arılar beni tanır’ diyerek çıplak elleriyle kovanları tutuyor!

Abdulkadir Yirmibeşoğlu'nun yöntemleri, arıcılıkta güvenlik normlarını zorlayan cinsten. Uzmanlar genellikle arı kovanlarına yaklaşırken tam koruyucu giysi, maske ve eldiven kullanılmasını tavsiye ederken, Yirmibeşoğlu bu kuralın dışında hareket ediyor. Arı sokması ciddi alerjik reaksiyonlara ve bazen ölümcül olabilecek sağlık sorunlarına neden olabilir, bu nedenle arıcılık faaliyetlerinde daima yüksek dikkat gerekmektedir.

Arılara üfleyen adam ve arıcılık tutkusuArılara üfleyen Karadenizli ‘Arılar beni tanır’ diyerek çıplak elleriyle kovanları tutuyor!

Abdulkadir Yirmibeşoğlu, cesur arıcılık yöntemleriyle tanınmanın yanı sıra, "arılara üfleyen adam" olarak da anılıyor. Arılarıyla kurduğu bu derin bağ, onun arıcılık konusundaki tutkusunu ve bu alanda sahip olduğu özgünlüğü gösteriyor. Fatsa'daki bu cesur arıcı, geleneksel arıcılık tekniklerine yeni bir bakış açısı getirerek, hem yerel hem de ulusal medyada dikkat çekmeyi başarıyor.

# Sağlık

02 May 2024 - 15:00 - Yaşam

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