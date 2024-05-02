1 Mayıs İşçi Bayramı’nı çalışarak kutladılar

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de oto tamir atölyelerinin kapıları açıktı. 1 Mayıs kutlamaları yapılırken aralıksız çalışılan atölyede bu özel günde bile mesai yapmanın zorunluluğu gözler önüne serildi.

Yoğun mesai ve işçi sıkıntısı

Yıllardır devam eden bir geleneğin aksine, oto tamir atölyelerindeki usta ve işçi sayısında ciddi bir düşüş gözlemleniyor. Her ne kadar ustalar mesleklerini sürdürse de, yeni nesil çırak ve işçilerin eskiyi takip etmediği, sektörde büyük bir boşluk oluşturduğu belirtiliyor. Usta Himmet Karakurt, 22 yıllık tecrübesiyle, bayramın tadını çıkaramadıklarını ve iş yükünün her geçen gün arttığını ifade ediyor.

Çıraklık eğitiminin durumu

Bölgedeki çıraklık okullarının varlığına rağmen, sanayi sitesindeki esnaflar bu kurumların yetersiz kaldığını dile getiriyor. Okulların diğer meslek dallarına katkısı olumlu yönde olsa da, oto tamir sektörüne yeterli sayıda ve donanımlı eleman yetiştiremediği söyleniyor. Ustalar, gençlerin artık bu zorlu mesleği tercih etmediğinden yakınıyor.

Zorlu şartlarda çalışmak

Usta Yasin Sarıkaya, sıcak hava koşullarında çalışmanın zorluklarına değinerek, özellikle öğle saatlerinde iş temposunu düşürmek zorunda kaldıklarını belirtiyor. Sabah ve akşam saatlerinde ise sıcaklık bir nebze olsun azalsa da, çalışma şartlarının ağırlığı aynı kalıyor.

Ekonomik getiri ve sektörün geleceği

Oto tamirciliğin son yıllarda kazancının artması, memurluktan daha cazip bir hale gelmesine rağmen, sektördeki eleman sıkıntısı çözülemedi. Kazancın yüksek olması, işin zorluklarına karşın, yeni nesilleri sektöre çekmekte yetersiz kalıyor. Ustalar, gençlerin daha rahat koşullarda ve az çaba ile para kazanma eğiliminde olduğunu söylüyor.

İşçi Bayramında İşçi Bulamamak

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, oto tamircileri bayram yapamamanın ironisini yaşıyor. "İşçi Bayramı ama işçi yok" diyen ustalar, gelecekte bu geleneksel bayramın işçi sıkıntısı nedeniyle nasıl kutlanacağını merak ediyor. Sektörün sürdürülebilirliği için çözüm yolları arayan esnaf, durumun vahametini her fırsatta dile getiriyor.