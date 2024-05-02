Petrol fiyatları düşüşe geçti!

Petrol fiyatlarında düşüş eğilimi

Geçtiğimiz hafta 89,50 dolar seviyesinden kapanan Brent petrol, 2 Mayıs itibarıyla 83,50 dolar seviyelerine kadar düşüş gösterdi. Bu düşüşle birlikte, petrol fiyatları son 7 haftanın en düşük düzeyine ulaştı.

Jeopolitik ilişkiler ve stok artışları etkisi

İsrail ve Hamas arasında Mısır'ın arabuluculuğu ile sürdürülen "ateşkes" müzakereleri ve bu sürecin jeopolitik gerilimleri azaltması, petrol fiyatları üzerinde düşüş baskısı yarattı. Ayrıca, ABD'de beklenenden yüksek çıkan ham petrol stok miktarları da fiyatların gerilemesine katkı sağladı.

Türkiye’de akaryakıt piyasası ve döviz Kurları

Son dönemde döviz kurlarının görece zayıf seyretmesi, Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları üzerinde indirim beklentisini güçlendirdi. İstanbul’da 2 Mayıs itibarıyla benzinin litre fiyatı 43,65 TL, motorinin ise 41,03 TL seviyesindeydi.

OPEC ve ABD Merkez Bankası beklentileri

OPEC+ Grubu'nun haziran sonuna kadar sürecek arz kesintileri ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizleri mevcut seviyede tutma planı, piyasalarda daha sert fiyat düşüşlerini engelleyebilir.

Sonuç olarak, petrol fiyatlarındaki bu son düşüşler, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansıyarak tüketiciler için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Piyasa uzmanları ve tüketiciler, OPEC kararları ve uluslararası piyasalardaki gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor.