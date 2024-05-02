8 yıl önce Mudurnu kaymakamlığı tarafından hazırlatılan animasyon sosyal medyada gündem oldu

Kaymakamlık tarafından ‘Bir dünya Mudurnu’ mottosuyla Glory Be. Boom! Tasarım ve animasyon firmasına yaptırılan ve 2 dakika 15 saniyelik animasyon filmi yayınlandıktan kısa süre sonra yüksek bir tıklama ve islenme oranına ulaştı.

Animasyonda ne var?

Doğu Marmara Kalkınma Ajansının destekleriyle Mudurnu Kaymakamlığı tarafından ‘Mudurnu Yeni Markasıyla Hikayesini Anlatıyor’ projesi kapsamında hazırlanan animasyon ilçenin tarihi ve turistik değerlerini hikayemsi bir dil ile anlatıyor. İlçenin otantik ve mistik dokusuna işaret eden animasyon yerli ve yabancı gezginleri Mudurnu’ya davet ediyor. Bir yeryüzü cenneti olan Mudurnu’nun tarihi ve tabii dokusunun anlatıldığı animasyo2.15 dakika…

Bir yeryüzü cenneti Mudurnu

Mudurnu, Bolu'nun bir ilçesidir. İl merkezine 52 km uzaklıktaki Mudurnu İlçesi eski Türk evleri bakımından önemli bir özelliğe sahiptir. Yeşilin hakim olduğu ilçede 207 konut, 20 dini kültürel yapı, 2 askeri yapı, 2 doğal anıt, çeşme ve hamam olmak üzere toplam 231 adet mimari değeri yüksek yapı bulunmaktadır. Bu nedenle ilçe "Kentsel Sit Alanı" ilan edilmiştir. Türk sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri ise Armutçular Konağı ve Keyvanlar Konağıdır. Yöresel ev yemeklerinin tanıtıldığı konaklardan oda kiralamak da mümkün.

Mudurnu’da tabiat bir başka güzel

İlçe sınırlarındaki Abant Gölü, Sülük Gölü, Karamurat Gölü, Şeyh-ül Ümran Tepesi (Şeyh-ül imran bayramı temmuz ayının ilk haftası yapılır) görülmeye değer yerlerinden olup tüm Mudurnu'yu kuş bakışı izleme imkânı sunar. Ana gelir kaynağı hayvancılık olan Mudurnu'da bayanların hünerle işlediği iğne oyası da önemli bir gelir kaynağıdır. Ayrıca pişmaniye adıyla bildiğimiz Mudurnu Saray Helvalarının üretim merkezi olan Mudurnu birçok isimle kendini Türkiye ve dünya çapında duyurmuştur. Demirciler çarşısında eskilerin el işlerini bugüne taşıyan birkaç esnaf bulmak da mümkündür.

Sağlık açısından ayrı bir mucize

Mudurnu'ya 5 km mesafede bulunan Babas Kaplıcasının metabolizma hastalıkları ve hafif diyabetliler üzerinde olumlu etkileri vardır. Konaklama tesisi olarak restore edilmiş konaklar tarih öncesinin ihtişamını taşımaktadır. Mudurnu'nun 30 km kuzeybatısında yer alan Sarot Kaplıcası Taşkesti - Ilıca Köyü hudutları içerisindedir. Bolu ili dahilinde bulunan bütün maden sularından ayrı bir özellik taşıyan kaynak, sıcak ve sülfatlıdır. Mudurnu, Mudurnu Tarihi Ahi Kenti adı ile 2014 yılında Dünya Mirası Listesine dahil edilmiştir