Sosyal medyada siyasî beğeniler işten çıkarılmaya neden oldu mu? CHP İl Başkanı cevap verdi…

Geçmiş seçim vaatleri hatırlatıldı

Bolu CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, Bolu MHP Milletvekili İsmail Akgül’ün Bolu Belediyesi’nde gerçekleşen işten çıkarma iddialarına Gündem TV Yayın Grubu canlı yayınında cevap verdi. Karagöz, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde yapılan siyasi vaatleri hatırlatarak, AK Parti ve MHP'nin Bolu Belediyesi üzerinde siyasi simgeler kullanma iddialarının gerçekleşmediğini, yalnızca Türk Bayrağı'nın asıldığını ifade etti. Bu durumun, belediyenin siyasi baskılardan uzak durduğunu gösterdiğini vurguladı.

Tanju Özcan’a destek ve iddiaların çürütülmesi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, iddialara karşı açıklama yapması bekleniyor. Karagöz, Özcan’ın duruşunu ve şeffaf yönetimini öne çıkararak, konuya ilişkin herhangi bir siyasi baskı olmadığını savundu. Ayrıca, işten çıkarıldığı iddia edilenlerden birinin hala görevde olan kendi İl Başkan Yardımcısının kuzeni olduğunu belirtti.

Yanlış Anlaşılmalar ve Gerçekler

Karagöz, MHP yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde bu konunun yanlış anlaşıldığını ve gerçeği yansıtmadığını teyit ettiklerini açıkladı.

Parti ve Belediye yönetimi ayrımı

Bolu CHP İl Başkanı, siyasi parti yönetimi ile belediye yönetiminin ayrı tutulduğunu ve belediyenin tüm politik baskılardan uzak, sadece kamu hizmetine odaklandığını belirtti. Bolu Belediyesi'nin herhangi bir siyasi flama veya sembol yerine sadece Türk Bayrağı ile temsil edildiğini vurguladı.

Bolu Belediyesi siyaset üstüdür

Karagöz, Bolu Belediyesi'nin şeffaf ve adil bir yönetim sergilediğini, bu sayede tüm siyasi partilerin ve vatandaşların güvenini kazandığını ifade etti. Belediyenin siyaset üstü bir yaklaşım sergileyerek halka hizmet etmeye devam ettiğini söyledi.