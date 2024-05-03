Manisa FK Teknik Direktörü Levent Devrim: ”Boluspor çok güçlü bir rakip”

Trendyol 1. Lig'de heyecan dorukta. Manisa Futbol Kulübü, ligin bitimine sayılı haftalar kala düşme hattından uzaklaşmanın mücadelesini veriyor. Siyah-beyazlılar, bu hafta kendi sahasında Boluspor ile karşılaşacak. Bu maç, hem Manisa FK için hem de rakip Boluspor için büyük önem taşıyor.

Ligde kalma yolunda kritik viraj

Manisa FK, geçen hafta Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak düşme hattının 4 puan üstünde kalmayı başardı. Bu sonuç, Manisa'nın ligde kalma yolunda kritik bir avantaj elde etmesini sağladı. Ancak, takımın teknik direktörü Levent Devrim, gözlerini tamamen Boluspor maçına çevirmiş durumda. Tecrübeli teknik adam, bu maçın sezonun en önemli maçı olduğunu vurguluyor.

Levent Devrim: "Kendi oyunumuza odaklandık"

Levent Devrim, maç öncesinde yaptığı açıklamada, takımın moral ve motivasyonunun yerinde olduğunu belirtti. "Boluspor çok güçlü bir rakip ve onlar da Play-Off hattında yer alıyor. Bu yüzden maç çok zorlu geçecek. Ancak biz kendi oyun planımıza odaklandık ve tüm hazırlıklarımızı bu doğrultuda yaptık. Kazanarak sezonu rahat bir şekilde tamamlamak istiyoruz," dedi.

Maçın stadyumu ve saati

Manisa FK ile Boluspor arasındaki bu kritik karşılaşma, Manisa'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Maç, siyah-beyazlıların taraftarları tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Hem takımın ligde kalma mücadelesi hem de rakibin Play-Off iddiası, bu karşılaşmayı sezonun en önemli maçlarından biri haline getiriyor. Maç Pazar günü saat 16:00’da başlayacak.

Manisa FK’nın hedefi

Manisa FK, bu maçı kazanarak düşme hattından tamamen uzaklaşmayı ve gelecek sezon da Trendyol 1. Lig'de mücadele etmeyi hedefliyor. Boluspor karşısında alacakları bir galibiyet, takım için moral ve motivasyon kaynağı olacak. Siyah-beyazlıların bu kritik maçı nasıl sonuçlandıracağı merakla bekleniyor.