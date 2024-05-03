- Spor

Manisa FK - Boluspor maçının hakemi belli oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

5 Mayıs Pazar günü Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında gerçekleşecek olan Manisa FK - Boluspor maçını yönetecek hakem belli oldu. Boluspor'un play-off hedefi ve Manisa FK'nın kümede kalma mücadelesi bu kritik maçta kesişiyor.

Manisa FK - Boluspor maçının hakemi belli oldu mask
Manisa FK - Boluspor maçının hakemi belli oldu
Manisa FK - Boluspor maçının hakemi belli oldu
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol 1. Lig'in 33. haftası, futbolseverler için büyük bir heyecanla dolu bir karşılaşmayı daha futbol takvimine ekliyor. Manisa FK ile Boluspor, 5 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Manisa'da kozlarını paylaşacak. Bu önemli maç, hem lig sıralaması hem de takımların geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Manisa FK - Boluspor maçının hakemi belli oldu

Düdük o isimde

Bu kritik maçta düdük, tecrübeli hakem Mustafa Kürşad Filiz tarafından çalınacak. Filiz, bu önemli görevde Sezgin Çınar ve Mehmet Kapluhan ile yardımcı hakem olarak sahada yer alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Süleyman Soyutürk olacak.

Manisa FK - Boluspor maçının hakemi belli oldu

Boluspor'un play-off iddiası

Boluspor, Trendyol 1. Lig'de geride kalan 32 hafta sonunda elde ettiği 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle toplamda 50 puan kazanarak ligde 7. sırada yer alıyor. Takım, bu maçı kazanarak play-off yarışındaki iddiasını sürdürmek ve üst sıralara tırmanmak istiyor.

Manisa FK - Boluspor maçının hakemi belli oldu

Manisa FK'nın uzaklaşma çabası

Öte yandan Manisa FK, oynadığı 32 maçta 8 galibiyet, 13 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 37 puan toplayarak ligde 12. sırada bulunuyor. Küme düşme hattının sadece 4 puan üstünde yer alan Manisa FK, bu maçı kazanarak küme düşme tehlikesinden bir adım daha uzaklaşmayı hedefliyor.

Manisa FK - Boluspor maçının hakemi belli oldu

Maçın önemi ve beklentiler

İki takım için de büyük önem taşıyan bu maç, ligde kalan haftalar açısından belirleyici olacak. Boluspor'un üst sıralara tırmanma hedefi ve Manisa FK'nın ligde kalma mücadelesi, bu karşılaşmayı sezonun en çekişmeli maçlarından biri yapmayı vaat ediyor. Futbolseverler, her iki takımın da sahadaki performansını ve taktik mücadelesini büyük bir ilgiyle takip edecek.

Manisa FK - Boluspor maçının hakemi belli oldu

  

# Boluspor

03 May 2024 - 09:42 Bolu- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL