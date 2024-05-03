Manisa FK - Boluspor maçının hakemi belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 33. haftası, futbolseverler için büyük bir heyecanla dolu bir karşılaşmayı daha futbol takvimine ekliyor. Manisa FK ile Boluspor, 5 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Manisa'da kozlarını paylaşacak. Bu önemli maç, hem lig sıralaması hem de takımların geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Düdük o isimde

Bu kritik maçta düdük, tecrübeli hakem Mustafa Kürşad Filiz tarafından çalınacak. Filiz, bu önemli görevde Sezgin Çınar ve Mehmet Kapluhan ile yardımcı hakem olarak sahada yer alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Süleyman Soyutürk olacak.

Boluspor'un play-off iddiası

Boluspor, Trendyol 1. Lig'de geride kalan 32 hafta sonunda elde ettiği 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle toplamda 50 puan kazanarak ligde 7. sırada yer alıyor. Takım, bu maçı kazanarak play-off yarışındaki iddiasını sürdürmek ve üst sıralara tırmanmak istiyor.

Manisa FK'nın uzaklaşma çabası

Öte yandan Manisa FK, oynadığı 32 maçta 8 galibiyet, 13 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 37 puan toplayarak ligde 12. sırada bulunuyor. Küme düşme hattının sadece 4 puan üstünde yer alan Manisa FK, bu maçı kazanarak küme düşme tehlikesinden bir adım daha uzaklaşmayı hedefliyor.

Maçın önemi ve beklentiler

İki takım için de büyük önem taşıyan bu maç, ligde kalan haftalar açısından belirleyici olacak. Boluspor'un üst sıralara tırmanma hedefi ve Manisa FK'nın ligde kalma mücadelesi, bu karşılaşmayı sezonun en çekişmeli maçlarından biri yapmayı vaat ediyor. Futbolseverler, her iki takımın da sahadaki performansını ve taktik mücadelesini büyük bir ilgiyle takip edecek.