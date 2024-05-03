03 May 2024 - 09:41- Eğitim G:

Rektör Alişarlı Çorum Valisi ile bir araya geldi

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Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Gençlerimiz ve çocuklarımızın ne olduğunu bilmediği mecralara kaymasını önlemek mecburiyetindeyiz. Bütün amacımız gençlerimizi hem ruhen hem de bedenen geleceğe daha iyi hazırlamak” dedi.

Rektör Alişarlı Çorum Valisi ile bir araya geldi mask
Rektör Alişarlı Çorum Valisi ile bir araya geldi
Rektör Alişarlı Çorum Valisi ile bir araya geldi
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Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Düvenci Belediyesini ziyaret etti. Vali Dağlı, Belediye Başkanı Necmettin Yalçın’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye ziyaretinin ardından Vali Dağlı, Düvenci Diyanet Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek, çocukların ve gençlerin yaptığı etkinliklere eşlik etti.

Rektör Alişarlı Çorum Valisi ile bir araya geldi

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte genç nesilleri tehdit eden farklı argümanların ortaya çıktığına dikkat çeken Vali Dağlı, “Onların ne olduğunu bilmediği mecralara kaymasını önlemek mecburiyetindeyiz. Bu anlamda gençler ve çocuklarımızın iyi vakit geçirecekleri spor alanları oluşturmakla yükümlüyüz. Sanat, müzik, resim ve buna benzer alanlarda kendilerini yetiştirecekleri alanlar sunmak zorundayız. Bu tür alanların olmaması durumunda çocuklarımız başkaca mecralara kayabilir. Çünkü hayat boşluk kabul etmez. Bu anlamda gençlik merkezlerimizin fonksiyonu son derece büyük. Çocuklarımız burada güzel vakit geçirecek oyun oynayabilecekler. İsteyen öğrencilerimiz, çocuklarımız kitap okuyabilecek” dedi.
Rektör Alişarlı Çorum Valisi ile bir araya geldi

Gençleri milli ve manevi değerlerine sahip, araştıran, özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştirmek istediklerini dile getiren Dağlı, “Bunun için başta ilgili kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hareket ederek projeler hayata geçiriyoruz. Bütün amacımız gençlerimizi hem ruhen hem de bedenen geleceğe daha iyi hazırlamak” diye konuştu.Rektör Alişarlı Çorum Valisi ile bir araya geldiDüvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın da gençler ve çocukların merkeze büyük ilgi gösterdiğini belirterek, “Merkezimize zaman zaman yaptığımız ziyaretlerde çocuklarımızın burada eğlenceli vakitler geçirdiğine şahitlik ediyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Merkezimizin açılmasında büyük katkıları olan sayın Valimiz başta olmak üzere Müftülüğümüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’müze teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Rektör Alişarlı Çorum Valisi ile bir araya geldiDağlı’ya ziyarette Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim, Çetinkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Müftü Vekili Adem Aygül eşlik etti.Rektör Alişarlı Çorum Valisi ile bir araya geldi

# belediye, İZZET BAYSAL

03 May 2024 - 09:41 - Eğitim

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