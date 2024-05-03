Bolu Dağında ki sis etkisini sürdürüyor!

Sabah saatleri itibariyle güzergahta, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.



Bölgede göre yapan kara yolları ve trafik ekipleri sürücüleri etkili olan sise karşı dikkatli seyretmelerini, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.