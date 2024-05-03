Bolu Dağında ki sis etkisini sürdürüyor!

Sabah saatleri itibariyle güzergahta, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Bölgede göre yapan kara yolları ve trafik ekipleri sürücüleri etkili olan sise karşı dikkatli seyretmelerini, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.