Öğrenci ve akademisyenler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını kınadı

Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBÜ) Gölköy yerleşkesindeki Ali Ericek Uygulama Camisi önünde bir araya gelen üniversite öğrencileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, tabut ve kefenlenmiş bebek maketleri ile Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice "Refah Sınır Kapısı açılsın", "Yaşasın Filistin direnişi", "Katil İsrail, Filistin'den defol" yazılı pankartlar taşıdı.

Gruptakiler, İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme karşı tepki göstermek için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.Aktivite Merkezi önünde son bulan yürüyüşte, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı da yer aldı.Yürüyüşün ardından grup adına yapılan açıklamada, İsrail'in yaptığı saldırılara destek veren ülkelere "dur" demek için yapılması gerekenler anlatıldı.

Filistin'de ve Gazze'de yaşananlara ses çıkarmayan devletlere, uluslararası örgütlere ve kuruluşlara mağdur halkların yanında olma çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'e karşı eylem yapan üniversite öğrencilerini engellemeye çalışan ABD ve bazı Avrupa ülkelerine tepki gösterildi.

Dua edilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gruptakiler dağıldı.