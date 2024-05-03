Bolu Tüneli 50 gün trafiğe kapanıyor

Bolu Tüneli, 50 gün sürecek güçlendirme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamada, tünelin güvenliği ve dayanıklılığının artırılacağı belirtildi. Detaylar ve sürücüler için önemli bilgiler haberimizde…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tünelin heyelan gibi doğal afetlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesi için tünelin her iki tüpünde portal uzatma çalışmalarının yanı sıra, viyadüklerde çelik genleşme derzlerinin değiştirilmesi gibi önemli iyileştirmeler yapılacağını belirtti.

Trafik düzenlemeleri ve alternatif yollar

Trafik, İstanbul istikametindeki 23 kilometrelik kesimin Temmuz ayı boyunca kapatılacağı için alternatif güzergahlar ve trafik yönlendirmeleri planlanmaktadır. Bakan Uraloğlu, sürücülerin Abant kavşağından D- 100 devlet yoluna yönlendirileceğini ve Kaynaşlı kavşağından otoyola tekrar katılabileceklerini açıkladı.

Güvenlik önlemleri ve trafik güvenliği

Tünelde yapılan güçlendirme çalışmalarının yanı sıra, trafik güvenliğini artırmak için mühendislik dolgusu yapılarak, refüjdeki beton bariyerler yenilenecek. Ayrıca, depreme karşı özel tasarlanmış sigorta kutulu çelik genleşme derzlerinin değiştirilmesi de planlanıyor…

Çalışmaların süresi ve sürücülere uyarı

Bolu Tüneli'nde yapılacak olan çalışmaların yaklaşık 50 gün sürmesi bekleniyor. Bu süre zarfında, tüneldeki trafik akışında bazı kesimlerde şerit daraltmaları yaşanabileceği bildirildi. Bu dönemde sürücülerin yol işaretlerine ve yönlendirmelere dikkat etmeleri gerekiyor. Alternatif güzergahları kullanırken, ekstra zaman ayırarak yola çıkmaları öneriliyor.