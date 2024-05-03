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2024 Gelinlik Trendleri ve fiyatları… Şıklık ve konfor ön planda…

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2024 düğün sezonu için gelinlik trendleri ve fiyatları açıklandı! A kesimden balık modellere, hafif ve şık tasarımlar gelin adaylarını bekliyor. Gelinlik kiralama ve satın alma seçenekleriyle tercihlerinizi belirleyin…

2024 Gelinlik Trendleri ve fiyatları… Şıklık ve konfor ön planda… mask
2024 Gelinlik Trendleri ve fiyatları… Şıklık ve konfor ön planda…
2024 Gelinlik Trendleri ve fiyatları… Şıklık ve konfor ön planda…
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2024 Düğün Sezonu yaklaşırken gelinliklerde son trendler

2024 Gelinlik Trendleri ve fiyatları… Şıklık ve konfor ön planda…

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte gelin adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri de bu yılın moda gelinliklerinin ne olacağı. Gelinlik sektöründe her yıl yenilenen trendlerle birlikte, gelin adaylarının tercihleri de değişim gösteriyor. 2024 yılı için gelinlik modelleri, rahatlık ve şıklığı ön planda tutan tasarımlarla dikkat çekiyor.

Yeni sezonun öne çıkan gelinlik modelleri

2024 Gelinlik Trendleri ve fiyatları… Şıklık ve konfor ön planda…

İlknur Akköz’ün sahibi olduğu gelinlik mağazası, bu sezon A kesim, Helen stil ve balık modeller gibi çeşitlilik sunuyor. Gelin adayları, modern kesimler ve minimal detaylarla süslenmiş gelinlikleri tercih ediyor. Özellikle inci detayları, sadelik ve zarafeti bir araya getiren düz kesimler bu yılın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Gelinlik kiralama ve satın alma tercihleri

2024 Gelinlik Trendleri ve fiyatları… Şıklık ve konfor ön planda…

Akköz, gelin adaylarının büyük bir kısmının kiralama yoluyla ekonomik ve pratik çözümleri tercih ettiğini belirtiyor. Kiralama fiyatları 7,900 TL'den başlarken, 150,000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Satın alma seçeneği ise genellikle şehir dışından gelen müşteriler tarafından tercih ediliyor ve fiyatlar 65,000 TL'den başlayıp, üst sınırı olmayan seçenekler sunuyor.

Gelin adaylarının konfor arayışı

2024 yılında gelin adayları, geçmiş yıllara göre daha hafif ve rahat hissettiren gelinlik modellerine yöneliyor. Ağırlık ve hacimden kaçınarak, içinde rahat hareket edebilecekleri, 3D detaylar ve incilerle bezenmiş zarif tasarımları tercih ediyorlar.

Müşteri memnuniyeti ve mağazanın başarısı

2024 Gelinlik Trendleri ve fiyatları… Şıklık ve konfor ön planda…

Akköz, gelinlikler konusunda müşteri memnuniyetinin oldukça yüksek olduğunu ve müşterilerin mağazayı akrabalarına ve dostlarına önerdiklerini ifade ediyor. Gelinlik seçiminin, gelinler için düğün gününün en önemli parçalarından biri olduğu bilinciyle, her bir müşteriye özel ilgi gösteriliyor.

İlknur Akköz, 2024 düğün sezonunun hem gelin adayları hem de gelinlik sektörü için parlak bir yıl olacağını öngörüyor. Yenilikçi tasarımlar ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla, gelin adaylarının hayallerini süsleyen mükemmel gelinliği bulmalarına yardımcı olmaya devam edecekler. Gelin adayları için hem moda hem de fonksiyonelliği bir arada sunan bu yeni koleksiyon, evlilik hazırlıklarının en keyifli kısmını daha da özel kılıyor.

03 May 2024 - 13:30 - Güncel

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