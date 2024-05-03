Sigorta primlerinde büyük değişiklik

Yeni sistem: hasar maliyet endeksi

Sigorta Denetleme ve Düzenleme Kurumu (SEDDK), 2023 Aralık'ta duyurduğu hasar maliyet endeksi uygulamasını resmen başlattı. Bu yeni sistem, zorunlu trafik sigortasında primlerin belirlenmesinde yeni bir metodoloji olarak dikkat çekiyor.

Prim hesaplamalarında dönüşüm

Artık, trafik sigortası primleri asgari ücret, yedek parça fiyatları, araç bakım ve onarım giderleri ile motorlu araçların piyasa değerleri gibi değişkenlere dayalı olarak belirlenecek. Bu faktörler, her ay güncellenerek endeks hesaplamasına temel oluşturacak.

Endeks nasıl hesaplanacak?

Hasar maliyet endeksinin hesaplanmasında kullanılan oranlar şu şekilde: asgari ücret artışının %45'i, yedek parça ve aksesuarların fiyat artışının %30'u, motorlu araçların fiyat artışının %15'i ve kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarım giderlerinin artışının %10'u.

Prim artış sınırlaması ve mayıs ayı uygulamaları

SEDDK tarafından yayımlanan genelgeye göre, Mayıs ayında uygulanacak trafik sigortası prim artışı azami %3 olarak belirlendi. Bu sınırlama, piyasa dalgalanmalarına rağmen sigorta maliyetlerinin kontrol altında tutulmasını sağlayacak.

Sektörün geleceği ve serbest tarife tartışmaları

İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Özgür Yılmaz, mevcut durumun hasarsız sürücüler için adil olmadığını ve kasko sigortalarında olduğu gibi serbest tarifeye geçilmesi gerektiğini belirtti. Yılmaz, bu değişikliklerin sektörde daha rekabetçi ve adil bir yapıyı teşvik edeceğini savunuyor.

Yarı serbest tarife önerisi

Yılmaz, hasar maliyet endeksi uygulamasının serbest tarifeye geçiş için bir adım olabileceğini ifade ederken, sektörün yarı serbest tarife modeline geçiş yapılmasını öneriyor. Bu modelde, üst sınırın devlet tarafından belirlenmesi ve sigorta şirketlerine belirli bir fiyat aralığında serbestlik tanınması planlanıyor.

Bu yeni uygulama, zorunlu trafik sigortası sistemini daha şeffaf ve adil bir hale getirme potansiyeline sahip. Araç sahipleri ve sektör profesyonelleri, bu değişikliklerin uzun vadede nasıl sonuçlar doğuracağını yakından izleyecek.