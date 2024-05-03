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Sigorta primlerinde büyük değişiklik

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Zorunlu trafik sigortasında yeni bir döneme adım atıldı. Türkiye'deki tüm araç sahiplerini yakından ilgilendiren bu değişiklik, hasar maliyet endeksi hesaplamasını temel alıyor. İşte detaylar…

Sigorta primlerinde büyük değişiklik mask
Sigorta primlerinde büyük değişiklik
Sigorta primlerinde büyük değişiklik
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Yeni sistem: hasar maliyet endeksi

Sigorta primlerinde büyük değişiklik

Sigorta Denetleme ve Düzenleme Kurumu (SEDDK), 2023 Aralık'ta duyurduğu hasar maliyet endeksi uygulamasını resmen başlattı. Bu yeni sistem, zorunlu trafik sigortasında primlerin belirlenmesinde yeni bir metodoloji olarak dikkat çekiyor.

Prim hesaplamalarında dönüşümSigorta primlerinde büyük değişiklik

Artık, trafik sigortası primleri asgari ücret, yedek parça fiyatları, araç bakım ve onarım giderleri ile motorlu araçların piyasa değerleri gibi değişkenlere dayalı olarak belirlenecek. Bu faktörler, her ay güncellenerek endeks hesaplamasına temel oluşturacak.

Endeks nasıl hesaplanacak?Sigorta primlerinde büyük değişiklik

Hasar maliyet endeksinin hesaplanmasında kullanılan oranlar şu şekilde: asgari ücret artışının %45'i, yedek parça ve aksesuarların fiyat artışının %30'u, motorlu araçların fiyat artışının %15'i ve kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarım giderlerinin artışının %10'u.

Prim artış sınırlaması ve mayıs ayı uygulamalarıSigorta primlerinde büyük değişiklik

SEDDK tarafından yayımlanan genelgeye göre, Mayıs ayında uygulanacak trafik sigortası prim artışı azami %3 olarak belirlendi. Bu sınırlama, piyasa dalgalanmalarına rağmen sigorta maliyetlerinin kontrol altında tutulmasını sağlayacak.

Sektörün geleceği ve serbest tarife tartışmalarıSigorta primlerinde büyük değişiklik

İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Özgür Yılmaz, mevcut durumun hasarsız sürücüler için adil olmadığını ve kasko sigortalarında olduğu gibi serbest tarifeye geçilmesi gerektiğini belirtti. Yılmaz, bu değişikliklerin sektörde daha rekabetçi ve adil bir yapıyı teşvik edeceğini savunuyor.

Yarı serbest tarife önerisi

Yılmaz, hasar maliyet endeksi uygulamasının serbest tarifeye geçiş için bir adım olabileceğini ifade ederken, sektörün yarı serbest tarife modeline geçiş yapılmasını öneriyor. Bu modelde, üst sınırın devlet tarafından belirlenmesi ve sigorta şirketlerine belirli bir fiyat aralığında serbestlik tanınması planlanıyor.

Bu yeni uygulama, zorunlu trafik sigortası sistemini daha şeffaf ve adil bir hale getirme potansiyeline sahip. Araç sahipleri ve sektör profesyonelleri, bu değişikliklerin uzun vadede nasıl sonuçlar doğuracağını yakından izleyecek.

03 May 2024 - 14:00 - Güncel

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