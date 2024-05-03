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90 yetenekli sporcu Bolu’da buluşuyor!

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2024 yılında Bolu'da düzenlenecek Badminton Küçükler Grup müsabakaları, Türkiye'nin dört bir yanından 90 genç sporcuyu ağırlayacak. 17 Temmuz Salonu'nda gerçekleşecek olan turnuva, açılış seremonisi ile başlayacak.

90 yetenekli sporcu Bolu’da buluşuyor! mask
90 yetenekli sporcu Bolu’da buluşuyor!
90 yetenekli sporcu Bolu’da buluşuyor!
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Bolu, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Badminton Küçükler Grup müsabakalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 3-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu önemli spor etkinliği, Türkiye'nin dört bir yanından genç badmintoncuları ağırlayacak. 17 Temmuz Salonu'nda düzenlenecek müsabakalara, 13 farklı ilden toplamda 90 yetenekli sporcu katılacak.

90 yetenekli sporcu Bolu’da buluşuyor!

Ulusal çapta genç yeteneklerin buluşma noktası

Türkiye'nin genç badminton yetenekleri, bu turnuvada kıyasıya bir rekabet içerisinde olacaklar. Katılımcı sporcular, Bolu'nun misafirperverliği ve profesyonel organizasyon yapısı içinde, üst düzey performanslarını sergileme fırsatı bulacaklar. 17 Temmuz Salonu, modern imkanları ve geniş kapasitesi ile sporculara mükemmel bir yarışma ortamı sağlıyor.

90 yetenekli sporcu Bolu’da buluşuyor!

Açılış seremonisi ile renkli başlangıç

Turnuva, 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek olan görkemli bir açılış seremonisi ile başlayacak. Tüm takımların katılacağı bu seremoni, müsabakaların heyecanını daha da artıracak ve sporcuları motive edecek bir atmosfer yaratacak. Açılış seremonisinde, sporcular ve takım yetkilileri, mücadele öncesi son hazırlıklarını tamamlayarak, stratejilerini gözden geçirecekler.

90 yetenekli sporcu Bolu’da buluşuyor!

Türkiye'nin gelecek vadeden sporcuları

Bu müsabakalar, Türkiye'nin gelecek vadeden badmintoncularını bir araya getirerek, onların yeteneklerini ve gelişimlerini sergilemeleri için eşsiz bir platform sunuyor. Genç sporcular, bu turnuvada kendilerini kanıtlama şansı bulacaklar ve belki de gelecekte ulusal ve uluslararası arenalarda Türkiye'yi temsil etme yolunda ilk adımlarını atacaklar.

90 yetenekli sporcu Bolu’da buluşuyor!

Bolu’da 3 günlük büyük organizasyon

Badminton tutkunları, Bolu'da üç gün sürecek bu büyük organizasyonu kaçırmak istemeyecekler. Bolu, spor turizmi açısından önemli bir merkez haline gelirken, bu tür etkinlikler şehrin tanıtımına ve ekonomisine de katkı sağlamaktadır. Sporcuların performansı ve turnuvanın heyecanı, sporseverler için unutulmaz anlar vaat ediyor.

 

# Türkiye, eğitim

03 May 2024 - 10:37 Bolu- Spor

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