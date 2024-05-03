Batı Karadeniz yaban hayatının iç ısıtan görüntüleri…

Doğanın kucak açtığı minikler

Zonguldak’ın Yeşilöz köyünde yaşayan köylüler, günlük bahçe işleri sırasında beklenmedik bir durumla karşılaştılar. Meyve ve sebze bahçelerinin sakin bir köşesinde, anneleri tarafından terk edilmiş iki yavru ayıyla yüz yüze geldiler. Bu ani buluş, hem köylülerin hem de yavru ayıların hayatında yeni bir sayfa açılmasına neden oldu.

Yalnız yavru ayılar

Köyün dışındaki bahçede, iki minik ayının başıboş dolaştığı fark edildi. Yavru ayılar, açıkça kaybolmuş ve korunmasızdılar. Anneleri tarafından uzun süredir yalnız bırakılmış gibi görünen bu küçükler, köylülerin gözlerinden kaçmadı.

Köylülerin duyarlı yaklaşımı

Köylüler, durumu hemen fark ederek, yavru ayıları dikkatlice gözlem altına aldılar. Annesinin geri dönüp dönmeyeceğini anlamak için bir süre beklediler ancak umutlar boşa çıktı. Bu süre zarfında, yavru ayılar köylüler tarafından sevgi ve dikkatle koruma altına alındı.

Profesyonel müdahaleye davet

Annenin geri dönmemesi üzerine, köylüler hiç vakit kaybetmeden Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri ile iletişime geçti. Yavru ayıların sağlık durumları ve gelecekleri göz önünde bulundurularak, en doğru müdahalenin yapılması için profesyonel yardım istendi.

Sosyal medya ve toplumsal farkındalık

Bu duygusal olay, olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Yavru ayıların kurtarılma anı, toplumsal farkındalığı artırırken, doğa koruma konusunda toplumun dikkatini çekmeyi başardı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri olay yerine hızla ulaştı ve yavru ayıları güvenli bir şekilde teslim aldı. Yavru ayılar, rehabilitasyon ve bakım süreçlerinin ardından doğal yaşam alanlarına geri dönme şansı bulacaklar. Yeşilöz köyünün duyarlı sakinleri ise bu süreçte gerçek bir dayanışma ve koruma ruhu gösterdiler. Böylesine önemli bir doğa olayında yerel halkın duyarlılığı ve çabaları, doğa koruma bilincinin nasıl pekiştirileceğine dair güçlü bir örnek teşkil etti.