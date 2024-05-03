Griple aynı belirtileri gösteriyor! Aman dikkat!

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi alarmı

Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına rastlanmaya başlandı. Prof. Dr. Nurcan Baykam, bu ölümcül hastalığın belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Grip benzeri belirtilerle karıştırılan KKKA

Prof. Dr. Baykam, KKKA hastalığının başlangıç aşamasında gribe çok benzer belirtiler gösterdiğini, bu nedenle aile hekimlerinin ve vatandaşların bu belirtilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Hastalık; ateş, halsizlik, kırgınlık ve eklem ağrıları gibi semptomlarla kendini gösteriyor.

Aile hekimlerine özel uyarılar

KKKA'nın erken teşhisi için aile hekimlerine büyük görev düştüğünü belirten Baykam, aile hekimlerinin, özellikle kene ile teması olabilecek kişilerde bu hastalığı göz ardı etmemesi ve detaylı tetkik yapması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, aile hekimlerinin hastaları KKKA ihtimaline karşı sorgulamaları ve gerekli testleri yapmaları önem taşıyor.

Kenenin aktif olduğu dönemler ve korunma yöntemleri

Prof. Dr. Baykam, kenelerin belirli sıcaklık koşullarında aktif hale geldiğini ve bu dönemlerde KKKA vakalarında artış görüldüğünü belirtti. Vatandaşların, özellikle tarla ve bahçe gibi alanlarda çalışırken ciltlerini mümkün olduğunca kapalı tutmaları, pantolon paçalarını çorap veya çizme içine sokmaları gerektiğini söyledi.

Kene teması sonrası yapılması gerekenler

Kene teması sonrasında yapılması gerekenler konusunda da bilgi veren Baykam, kenenin vücuttan en kısa sürede uzaklaştırılması gerektiğini vurguladı. Keneyi vücuttan çıkarmak için pens veya benzeri araçlar kullanılması, doğrudan elle temas edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Toplumun ve sağlık profesyonellerinin bilinçlenmesi şart

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, özellikle bahar ve yaz aylarında ciddi bir sağlık tehdidi oluşturuyor. Hem sağlık profesyonellerinin hem de vatandaşların bu konuda bilinçlenmesi, hastalığın önlenmesi ve erken teşhis edilmesinde kritik bir öneme sahip. Prof. Dr. Baykam, tüm sağlık çalışanlarını ve vatandaşları tedbirli olmaya ve gerekli önlemleri almaya davet ediyor.