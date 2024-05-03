Griple aynı belirtileri gösteriyor! Aman dikkat!

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi alarmı
Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına rastlanmaya başlandı. Prof. Dr. Nurcan Baykam, bu ölümcül hastalığın belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi.
Grip benzeri belirtilerle karıştırılan KKKA
Prof. Dr. Baykam, KKKA hastalığının başlangıç aşamasında gribe çok benzer belirtiler gösterdiğini, bu nedenle aile hekimlerinin ve vatandaşların bu belirtilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Hastalık; ateş, halsizlik, kırgınlık ve eklem ağrıları gibi semptomlarla kendini gösteriyor.
Aile hekimlerine özel uyarılar
KKKA'nın erken teşhisi için aile hekimlerine büyük görev düştüğünü belirten Baykam, aile hekimlerinin, özellikle kene ile teması olabilecek kişilerde bu hastalığı göz ardı etmemesi ve detaylı tetkik yapması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, aile hekimlerinin hastaları KKKA ihtimaline karşı sorgulamaları ve gerekli testleri yapmaları önem taşıyor.
Kenenin aktif olduğu dönemler ve korunma yöntemleri
Prof. Dr. Baykam, kenelerin belirli sıcaklık koşullarında aktif hale geldiğini ve bu dönemlerde KKKA vakalarında artış görüldüğünü belirtti. Vatandaşların, özellikle tarla ve bahçe gibi alanlarda çalışırken ciltlerini mümkün olduğunca kapalı tutmaları, pantolon paçalarını çorap veya çizme içine sokmaları gerektiğini söyledi.
Kene teması sonrası yapılması gerekenler
Kene teması sonrasında yapılması gerekenler konusunda da bilgi veren Baykam, kenenin vücuttan en kısa sürede uzaklaştırılması gerektiğini vurguladı. Keneyi vücuttan çıkarmak için pens veya benzeri araçlar kullanılması, doğrudan elle temas edilmemesi gerektiğini ifade etti.
Toplumun ve sağlık profesyonellerinin bilinçlenmesi şart
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, özellikle bahar ve yaz aylarında ciddi bir sağlık tehdidi oluşturuyor. Hem sağlık profesyonellerinin hem de vatandaşların bu konuda bilinçlenmesi, hastalığın önlenmesi ve erken teşhis edilmesinde kritik bir öneme sahip. Prof. Dr. Baykam, tüm sağlık çalışanlarını ve vatandaşları tedbirli olmaya ve gerekli önlemleri almaya davet ediyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.