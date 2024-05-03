- Güncel

Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş'a Bolu'dan hayırlı olsun ziyaretleri

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanları ve yerel esnaf temsilcileri, Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş'ı ziyaret ederek yeni dönem projeleri için başarı dileklerini iletti.

Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş'a Bolu'dan hayırlı olsun ziyaretleri mask
Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş'a Bolu'dan hayırlı olsun ziyaretleri
Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş'a Bolu'dan hayırlı olsun ziyaretleri
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'dan Seben'e destek ve tebrik ziyaretiSeben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş'a Bolu'dan hayırlı olsun ziyaretleri

Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş, görevine başladığı ilk haftalarda önemli ziyaretçileri ağırladı. Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Tahir GAYRET öncülüğünde bir grup, Başkan Oturakdaş'ı makamında ziyaret etti. Bu ziyaret, Seben'de yapılacak yeni hizmet ve projeler için destek ve tebrik amaçlı gerçekleştirildi.

Bolu esnaf temsilcilerinden güçlü destekSeben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş'a Bolu'dan hayırlı olsun ziyaretleri

Ziyarete, Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat ve Bolu Bakkallar, Şekerciler ve Bayiler Odası Başkanı Selahattin AyeN de katıldı. Her iki başkan da, Başkan Oturakdaş'ın liderliğinde Seben'in daha iyi hizmet alacağına olan inançlarını dile getirdiler.

Yerel yönetim ve esnaf birlikteliği

Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş'a Bolu'dan hayırlı olsun ziyaretleri

Ziyaretçiler arasında Birlik Sekreteri Selhan Şimşek ve Seben Şoförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin AKKAYA da bulunuyordu. Onlar da Seben için planlanan projelerde başarılar dileyerek, yerel yönetim ile esnaf arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptılar.

Belediye ve esnaf arasındaki diyalogun güçlenmesi

Ziyaretin bir diğer önemli katılımcısı, Genel Sekreter Turgut Batyar ve Seben ilçesinin esnafı ve Belediye Meclis Üyesi Kemal Ünalan'dı. Bu temsilciler, belediye ile yerel esnaf arasında sürekli bir diyalog ve iş birliği kurulması gerektiğini belirttiler.

Başkan Oturakdaş'ın teşekkür mesajı

Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş'a Bolu'dan hayırlı olsun ziyaretleri

Başkan Oturakdaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Bolu ve Seben esnafı ile el ele vererek çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, ziyaretin kendisine moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

# belediye, seben

03 May 2024 - 18:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL