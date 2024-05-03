Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş'a Bolu'dan hayırlı olsun ziyaretleri

Bolu'dan Seben'e destek ve tebrik ziyareti

Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş, görevine başladığı ilk haftalarda önemli ziyaretçileri ağırladı. Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Tahir GAYRET öncülüğünde bir grup, Başkan Oturakdaş'ı makamında ziyaret etti. Bu ziyaret, Seben'de yapılacak yeni hizmet ve projeler için destek ve tebrik amaçlı gerçekleştirildi.

Bolu esnaf temsilcilerinden güçlü destek

Ziyarete, Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat ve Bolu Bakkallar, Şekerciler ve Bayiler Odası Başkanı Selahattin AyeN de katıldı. Her iki başkan da, Başkan Oturakdaş'ın liderliğinde Seben'in daha iyi hizmet alacağına olan inançlarını dile getirdiler.

Yerel yönetim ve esnaf birlikteliği

Ziyaretçiler arasında Birlik Sekreteri Selhan Şimşek ve Seben Şoförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin AKKAYA da bulunuyordu. Onlar da Seben için planlanan projelerde başarılar dileyerek, yerel yönetim ile esnaf arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptılar.

Belediye ve esnaf arasındaki diyalogun güçlenmesi

Ziyaretin bir diğer önemli katılımcısı, Genel Sekreter Turgut Batyar ve Seben ilçesinin esnafı ve Belediye Meclis Üyesi Kemal Ünalan'dı. Bu temsilciler, belediye ile yerel esnaf arasında sürekli bir diyalog ve iş birliği kurulması gerektiğini belirttiler.

Başkan Oturakdaş'ın teşekkür mesajı

Başkan Oturakdaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Bolu ve Seben esnafı ile el ele vererek çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, ziyaretin kendisine moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.