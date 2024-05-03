Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yokluğunda görevi Hüseyin Ekrem Serin üstleniyor

Hüseyin Ekrem Serin vekalet edecek
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) aktif bir üyesi olan Hüseyin Ekrem Serin, bu süre zarfında başkanlık görevini üstlenecek. Serin, yerel yönetimler konusunda geniş bir deneyime sahip olan Serin, bu geçici süreçte Bolu Belediyesi’ni yönetecek.
Başkanın yokluğunda Bolu'nun yönetimi
Tanju Özcan'ın şehir dışında olmasıyla birlikte, Serin'in vekalet etmesi Bolu'nun idaresinde herhangi bir aksama yaşanmamasını sağlayacak. Özcan'ın projeleri ve politikaları doğrultusunda hareket edecek olan Serin, Bolu'nun günlük işleyişinin sorunsuz devam etmesi için çalışacak.
Geçici başkanlık süresince öncelikli gündem maddeleri
Serin'in başkanlık edeceği üç gün boyunca, Bolu Belediyesi'nin önünde bir dizi gündem maddesi bulunuyor. Bu süre zarfında, mevcut projelerin devamlılığı ve yeni başlatılacak olan inisiyatifler büyük önem taşıyor. Serin, özellikle altyapı ve sosyal hizmetlerle ilgili çalışmaları yakından takip edecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.