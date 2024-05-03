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Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yeni müfredat taslağı protesto edildi

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Türkiye'nin eğitim arenasında, Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) son dönemde açıkladığı 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' adı altındaki yeni müfredat taslağı, geniş çapta tartışmalara sebep oldu. Bolu Eğitim-Sen Şube Başkanı Dilek Çakman liderliğindeki sendikalılar, Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak müfredat değişikliklerine sert tepkiler gösterdi.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yeni müfredat taslağı protesto edildi mask
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Türkiye'de yeni eğitim müfredatı tartışmaları alevleniyor. Eğitim-Sen'in Başkanı, müfredatın siyasi ve ideolojik hedeflere hizmet ettiğini ve bilimsel eğitim ilkelerine zarar verdiğini savunuyor

Eğitim müfredatında derin çatışmalar

Bolu Eğitim-Sen Şube Başkanı Dilek Çakman ve beraberindeki sendikalılar Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredat taslağını protesto etti. Çakman açıklamasında bu değişikliklerin toplumu derinden etkileyen nitelikte olduğunu ve müfredatın belirlenmesi sürecinde bilim insanları ve eğitim sendikalarının görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

İdeolojik müdahaleler ve eğitimde geri adım

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yeni müfredat taslağı protesto edildi

Eğitim-Sen'in iddialarına göre, MEB'in yeni müfredatı, iktidarın siyasi ve ideolojik amaçlarını eğitim sistemi üzerinden yürütmeye çalışmakta ve milli-manevi değerler vurgusu ile eşitsizlikleri örtmeye çalışmaktadır. Müfredatın, yalnızca dini ve milli öğelerle donatıldığı ve laik, bilimsel eğitimin geri plana itildiği eleştirileri yapılmaktadır. Özellikle, ders kitaplarında yapılan yüzde 35'lik 'sadeleştirme' ile bilim, tarih, felsefe ve sanat derslerinin doğrudan hedef alındığı belirtilmektedir.

Eğitimde tek tip yaklaşım endişesi

Çakman, müfredat taslağında, Türkiye'de yaşayan çeşitli kimliklerin, inançların ve kültürlerin görünmez kılınmış veya olumsuz şekilde gösterildiğini dile getirdi. Ayrıca, yeni müfredatın 'tek din, tek mezhep' yaklaşımını benimsediğini ve bu durumun Türk-İslam sentezi doğrultusunda olduğunu ifade etti. Bu durum, eğitimde çeşitliliğin ve kapsayıcılığın önemli ölçüde azalmasına yol açabilir.

Bilim ve felsefe derslerine darbe

Eğitim müfredatında yapılan değişikliklerle bilim ve felsefe derslerinin saatlerinin azaltıldığı, buna karşın dini ders saatlerinin artırıldığı belirtiliyor. Ayrıca, özellikle otizmli ve zihinsel engelli çocuklar için zorunlu din derslerinin getirilmesi gibi uygulamalar, eğitimde çeşitliliğe ve bilimselliğe vurulan darbeler arasında gösteriliyor.

Sorgulamayan nesiller yetiştirme endişesi

Çakman, MEB'in yeni müfredatının, eleştirel düşünceyi ve sorgulamayı teşvik etmek yerine, itaatkar nesiller yetiştirme amacı taşıdığını iddia ediyor. Bu durum, demokratik toplum normlarına aykırı bir eğitim sistemi yaratma riskini beraberinde getiriyor.

Eğitimde laik ve bilimsel içeriğin önemi

Eğitim Sen, yeni müfredatın pedagojik açıdan ele alınmasının yanı sıra, siyasi ve ideolojik boyutlarının da irdelenmesi gerektiğini savunuyor. Çakman, laiklik ve bilim karşıtı bu müfredatın, eğitimde çocuk ve gençlerin çok yönlü gelişimlerine hizmet etmesi gerektiğini, ancak mevcut durumda bu hedeflerden uzaklaşıldığını belirtiyor.

# eğitim, Türkiye, çocuk, Türk

03 May 2024 - 22:00 - Güncel

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