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Bolu'ya 13 yeni hekim ataması yapılacak

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Bolu ve ilçelerine çeşitli branşlardan oluşan 13 yeni hekim ataması, 8 Mayıs'ta gerçekleşecek. Atamaların il sağlık hizmetlerine büyük katkı sağlayacağı ve Haziran ayında hekimlerin göreve başlayacağı açıklandı.

Bolu'ya 13 yeni hekim ataması yapılacak mask
Bolu'ya 13 yeni hekim ataması yapılacak
Bolu'ya 13 yeni hekim ataması yapılacak
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Bolu'ya yeni hekim atamaları gerçekleşiyor

Bolu'ya 13 yeni hekim ataması yapılacak

Sağlık Bakanlığı, Bolu il ve ilçelerine 13 yeni hekim atayacak. Bu atamalar, 116. Dönem Devlet Yükümlülük Hizmeti çerçevesinde gerçekleştirilecek. AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'in açıklamalarına göre, atamalar 8 Mayıs'ta tamamlanacak ve Haziran ayı içinde hekimler görevlerine başlayacak.

Atamalar hangi branşları kapsıyor?Bolu'ya 13 yeni hekim ataması yapılacak

Atanan hekimler arasında farklı branşlardan uzmanlar bulunuyor. Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine 1 Psikiyatri Uzmanı, İzzet Baysal Devlet Hastanesine ise 1 Göğüs Cerrahi Uzmanı, 1 Nöroloji Uzmanı ve 1 Plastik Cerrahi Uzmanı atanacak. Ayrıca, Eğitim Araştırma Hastanesi 1 Nükleer Tıp Uzmanını bünyesine katacak.

İlçe hastanelerine atanan uzmanlar ve tabiplerBolu'ya 13 yeni hekim ataması yapılacak

Mengen ve Mudurnu İlçe Devlet Hastaneleri sırasıyla 1 İç Hastalıkları Uzmanı ve 3 Tabip; Seben Toplum Sağlığı Merkezi, Yeniçağa ve Gerede Devlet Hastanesi ise her biri 1 Tabip alacak. Gerede Devlet Hastanesi ayrıca 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ile 1 Üroloji Uzmanı daha kazanacak.

Hekimlerin görevlere başlama süreciBolu'ya 13 yeni hekim ataması yapılacak

Tüm yeni atanan hekimlerin 8 Mayıs'ta resmi atamalarının yapılması ve Haziran ayında görevlerine başlamaları planlanıyor. Bu süreç, Bolu'nun sağlık altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek adına kritik bir adım olarak görülüyor.

Sağlık Bakanlığı ve yerel yönetimin rolüBolu'ya 13 yeni hekim ataması yapılacak

Sağlık Bakanlığı'nın atama kararları, yerel yönetimler ve sağlık yöneticilerinin talepleri doğrultusunda şekillendi. AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın taleplere olumlu yanıt verdiğini ve atama sözünü yerine getirdiğini belirtti.

Bolu halkından beklentiler ve temennilerBolu'ya 13 yeni hekim ataması yapılacak

Bolu halkı, yeni hekimlerin atanmasıyla sağlık hizmetlerinde iyileşmeler bekliyor. İl Başkanı Suat Güner, atamaların şehir için hayırlı olmasını temenni ederek, hekimlere yeni görevlerinde başarılar diledi ve Sağlık Bakanı'na teşekkürlerini iletti.

Sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem

Bu atamalar, Bolu ve ilçelerinde sağlık hizmetlerini bir üst seviyeye taşıma potansiyeline sahip. Yeni hekim kadrolarının ilave edilmesi, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırarak vatandaşların yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayacak.

# eğitim, seben, Sağlık, Yaşam, İZZET BAYSAL, AK Parti

04 May 2024 - 00:00 - Güncel

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