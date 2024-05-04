- Spor

Memleketinde askere gitmeyen Bolusporlu futbolcuyu Bolu'da askere aldılar

ABONE OL Google News Sayfamız

Memleketinde askerlik hizmetini tamamlamayan Bolusporlu futbolcu, Bolu'da askere alındı. Boluspor'un genç yıldızı Naby Oulare, Türkiye sevgisi ve askeri pozlarıyla dikkat çekti. Sosyal medyada "Komando" yorumları alan Oulare, Türk kültürünü benimsemiş durumda. Detaylar haberimizde…

Memleketinde askere gitmeyen Bolusporlu futbolcuyu Bolu'da askere aldılar mask
Memleketinde askere gitmeyen Bolusporlu futbolcuyu Bolu'da askere aldılar
Memleketinde askere gitmeyen Bolusporlu futbolcuyu Bolu'da askere aldılar
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Boluspor'un Gineli genç futbolcusu Naby Oulare, takımın Manisa FK ile yapacağı maç öncesinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından katıldıkları paintball etkinliği ile dikkatleri üzerine çekti. Hem fiziksel hem de zihinsel anlamda rahatlama fırsatı bulan futbolcular, bu aktivitede keyifli anlar yaşadı.

Memleketinde askere gitmeyen Bolusporlu futbolcuyu Bolu'da askere aldılar

Askeri pozlar ve Türk kültürüne olan sevgisiMemleketinde askere gitmeyen Bolusporlu futbolcuyu Bolu'da askere aldılar

Naby Oulare, paintball etkinliği sırasında verdiği askeri pozlarla ve Türkiye sevgisiyle ön plana çıktı. Asker selamı vermesi ve arkadaşlarıyla Türkçe konuşması, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gine'de askerlik yapmamış olan Oulare'nin bu davranışları, onun askere alınabileceği yorumlarına neden oldu. Türkiye'ye geldikten sonra Türk kültürünü benimseyen genç oyuncu, adeta bir Türk gibi davranmaya başladı.

Sosyal medyada “Komando” yorumlarıMemleketinde askere gitmeyen Bolusporlu futbolcuyu Bolu'da askere aldılar

Boluspor’un genç kalecisi Arda Yazıcı, Oulare ile olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Elinde silah yerine mızrak olsan kaybetmeyeceğini" söyledi. Oulare'nin yeşil sahalardaki başarılı performansı, paintball sahasında da kendini gösterdi ve takipçilerinden “Komando” yorumları aldı.

Genç yıldızın büyüleyici performansı

Naby Oulare'nin saha içi ve saha dışı sergilediği üstün performansı, onu Boluspor'un vazgeçilmezlerinden biri yapmaya başladı. Gerek sahada gerekse saha dışındaki aktivitelerde sergilediği liderlik özellikleri, onun takım arkadaşları ve taraftarlar nezdindeki popülaritesini artırmaya devam ediyor.

Gine’nin askeri yönetimiMemleketinde askere gitmeyen Bolusporlu futbolcuyu Bolu'da askere aldılar

Gine'nin askeri yönetimi, Başbakan Amadou Oury Bah'ın ifadesine göre, ülkedeki ekonomik zorlukların hala aşılamadığı ve zaman gerektiği gerçeğiyle karşı karşıya. Bah, Fransız medyasına verdiği demeçte, sivil yönetimin ancak 2025'e kadar devredileceğini vurguladı. Bunun sebebi olarak, nüfus sayımının tamamlanması ve seçmen kütüklerinin oluşturulması gibi süreçlerin zaman aldığını belirtti. Yarbay Mamadi Doumbouya'nın 5 Eylül 2021'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi devirerek yönetimi ele geçirmesiyle başlayan askeri yönetim, ülkede halen devam ediyor.

Naby Oulare kimdir?

Gine doğumlu Naby Youssouf Oularé, 1,77 metre boyunda ve Boluspor takımında Defans pozisyonunda oynayan bir futbolcu. Profesyonel kariyerine 2021'de Santoba FC kulübünde başladıktan sonra, 3 Kasım 2021'de Boluspor'a transfer oldu. Oularé'nin Boluspor ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Kariyeri boyunca Boluspor formasıyla 60 maça çıkan Oularé, 8 gol atarken 3 asist yapma başarısı gösterdi. Aynı zamanda, Gine milli futbol takımında da yer alıyor.

# Türk, Türkiye

04 May 2024 - 11:00 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL