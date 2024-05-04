Memleketinde askere gitmeyen Bolusporlu futbolcuyu Bolu'da askere aldılar

Boluspor'un Gineli genç futbolcusu Naby Oulare, takımın Manisa FK ile yapacağı maç öncesinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından katıldıkları paintball etkinliği ile dikkatleri üzerine çekti. Hem fiziksel hem de zihinsel anlamda rahatlama fırsatı bulan futbolcular, bu aktivitede keyifli anlar yaşadı.

Askeri pozlar ve Türk kültürüne olan sevgisi

Naby Oulare, paintball etkinliği sırasında verdiği askeri pozlarla ve Türkiye sevgisiyle ön plana çıktı. Asker selamı vermesi ve arkadaşlarıyla Türkçe konuşması, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gine'de askerlik yapmamış olan Oulare'nin bu davranışları, onun askere alınabileceği yorumlarına neden oldu. Türkiye'ye geldikten sonra Türk kültürünü benimseyen genç oyuncu, adeta bir Türk gibi davranmaya başladı.

Sosyal medyada “Komando” yorumları

Boluspor’un genç kalecisi Arda Yazıcı, Oulare ile olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Elinde silah yerine mızrak olsan kaybetmeyeceğini" söyledi. Oulare'nin yeşil sahalardaki başarılı performansı, paintball sahasında da kendini gösterdi ve takipçilerinden “Komando” yorumları aldı.

Genç yıldızın büyüleyici performansı

Naby Oulare'nin saha içi ve saha dışı sergilediği üstün performansı, onu Boluspor'un vazgeçilmezlerinden biri yapmaya başladı. Gerek sahada gerekse saha dışındaki aktivitelerde sergilediği liderlik özellikleri, onun takım arkadaşları ve taraftarlar nezdindeki popülaritesini artırmaya devam ediyor.

Gine’nin askeri yönetimi

Gine'nin askeri yönetimi, Başbakan Amadou Oury Bah'ın ifadesine göre, ülkedeki ekonomik zorlukların hala aşılamadığı ve zaman gerektiği gerçeğiyle karşı karşıya. Bah, Fransız medyasına verdiği demeçte, sivil yönetimin ancak 2025'e kadar devredileceğini vurguladı. Bunun sebebi olarak, nüfus sayımının tamamlanması ve seçmen kütüklerinin oluşturulması gibi süreçlerin zaman aldığını belirtti. Yarbay Mamadi Doumbouya'nın 5 Eylül 2021'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi devirerek yönetimi ele geçirmesiyle başlayan askeri yönetim, ülkede halen devam ediyor.

Naby Oulare kimdir?

Gine doğumlu Naby Youssouf Oularé, 1,77 metre boyunda ve Boluspor takımında Defans pozisyonunda oynayan bir futbolcu. Profesyonel kariyerine 2021'de Santoba FC kulübünde başladıktan sonra, 3 Kasım 2021'de Boluspor'a transfer oldu. Oularé'nin Boluspor ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Kariyeri boyunca Boluspor formasıyla 60 maça çıkan Oularé, 8 gol atarken 3 asist yapma başarısı gösterdi. Aynı zamanda, Gine milli futbol takımında da yer alıyor.