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Batı Karadeniz’in baş belası katil arı (gal arısı hastalığı) için avcı böcekler salındı

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Geçtiğimiz yıl 24 bin tona yaklaşan kestane üretimi ile Türkiye’de birinci sırada yer alan bölgede kestane gal arısı ile mücadele çerçevesinde ilk kez dağıtılan ve salınımı yapılan avcı böcekler, üreticilere umut olacak.

Batı Karadeniz’in baş belası katil arı (gal arısı hastalığı) için avcı böcekler salındı mask
Batı Karadeniz’in baş belası katil arı (gal arısı hastalığı) için avcı böcekler salındı
Batı Karadeniz’in baş belası katil arı (gal arısı hastalığı) için avcı böcekler salındı
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Kestane üretiminin önemli kısmının karşılandığı bölgede kestane ağaçlarındaki dal kanseri ve gal arısı hastalıkları üreticilerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Hastalıkların önüne geçmek için ilgili kurumların iş birliği ile ciddi çalışmalar yapılırken, İl Tarım ve Orman Müdürlükleri koordinesinde ilk kez olan uygulamayı gerçekleştirdi.

Batı Karadeniz’in baş belası katil arı (gal arısı hastalığı) için avcı böcekler salındı

Konu ile ilgili yapılan açıklamada “bölge 2022 TÜİK rakamlarına göre 7 bin 824 hektar ekili alanı ve 23 bin 439 ton kestane üretim miktarı ile ülke sıralamasında 1. sırada yer almaktadır. Üretim miktarımızın ülke üretim miktarının yüzde 29’una tekabül etmekte olup, 2022 yılında 4 bin 57 ton 2023 yılında ise 2 bin 240 ton kestane yurtdışına ihraç edilmiş ve 7,8 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Kestane yurdumuzun belli bölgelerinde üreticilerimiz için önemli bir geçim kaynağını oluşturmaktadır. Kestanenin en önemli zararlısı olan Kestane Gal Arısı Çin orjinli olup, günümüzde Japonya, ABD, Kore ve Avrupa’ da üretim alanlarını tehdit etmektedir” denildi.

Batı Karadeniz’in baş belası katil arı (gal arısı hastalığı) için avcı böcekler salındı

Yapılan açıklamada, “Halihazırda Kestane Gal Arısının kimyasal mücadelesi mümkün bulunmamaktadır. 2005 yılında ülkemize girdiği tahmin edilen bu zararlıya karşı yapılabilecek en önemli mücadele biyolojik mücadele olarak öne çıkmaktadır.

Batı Karadeniz’in baş belası katil arı (gal arısı hastalığı) için avcı böcekler salındı

Bugün bu amaçla Gal Arısı biyolojik mücadelesinde paratizoit organizma olan 528 adet Torymus Sinensis salınımı gerçekleştirilmiştir. Predatör böcek salınımı sonrasında yapılan bu biyolojik mücadelenin nasıl gerçekleşeceği, üreticilerimizin nelere dikkat etmeleri ve biyolojik mücadele yanında kültürel mücadele olarak üreticilerimizin nasıl davranmaları konularında İl Müdürümüz İbrahim Altıntaş, Aydın Orman İşletme Müdürümüz Engin Evcin, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürümüz Mehmet Hayri İlhan ile Köşk ilçesi Orman İşletme Şefi Ali Üreden tarafından gerekli bilgilendirmeler üreticilerimize yapılmıştır. Aydın ilimizde ilk defa yapılan bu biyolojik mücadelenin Kestane Gal Arısı ile mücadele konusunda İlimize önemli bir katkı sağlayacaktır” ifadeleri yer aldı.

# tarım, gelir

04 May 2024 - 13:00 - Çevre

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