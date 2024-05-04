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Batı Karadeniz’deki Bolu dağlarından sonra Gümüşhane dağlarında…

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Bolu Dağları başta olmak üzere Batı Karadeniz’de popülasyonu yüksek olan kızıl geyik nüfusu tüm Karadeniz Bölgesi’nde arttırılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında 3 erkek kızıl geyik Gümüşhane'nin Dağlarına bırakıldı

Batı Karadeniz’deki Bolu dağlarından sonra Gümüşhane dağlarında… mask
Batı Karadeniz’deki Bolu dağlarından sonra Gümüşhane dağlarında…
Batı Karadeniz’deki Bolu dağlarından sonra Gümüşhane dağlarında…
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Gümüşhane'de, "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında üç erkek kızıl geyik daha doğaya salındı. Bu adım, bölgesel biyoçeşitliliği koruma çabalarını destekliyor.

Batı Karadeniz’deki Bolu dağlarından sonra Gümüşhane dağlarında…

Gümüşhane'nin zengin ekosistemi yeni misafirlerini karşılıyorBatı Karadeniz’deki Bolu dağlarından sonra Gümüşhane dağlarında…

Gümüşhane, Türkiye'nin doğa harikası, dağların hakim olduğu coğrafyası ile bilinir. Bu zengin doğal yapı, çeşitli vahşi yaşam türlerine ev sahipliği yapmaktadır. İşte bu canlılardan biri olan kızıl geyikler, bölgenin faunasında önemli bir yere sahiptir. Yeni bir çevre koruma girişimiyle, bu etkileyici türün popülasyonu daha da güçlenmeye başladı.

Kızıl geyiklerin yeni yuvalarıBatı Karadeniz’deki Bolu dağlarından sonra Gümüşhane dağlarında…

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında, Gümüşhane'nin sarp dağlarına üç yeni erkek kızıl geyik bırakıldı. Bu bırakma işlemi, türün bölgedeki genetik çeşitliliğini ve nüfus dengesini sağlamak için kritik bir adım olarak görülüyor.

Gümüşhane'ye ulaşan geyiklerBatı Karadeniz’deki Bolu dağlarından sonra Gümüşhane dağlarında…

Bu üç erkek kızıl geyik, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde bulunan Kızıl Geyik Üretme İstasyonu'ndan alınarak Gümüşhane'ye nakledildi. Bu özel nakil işlemi, hayvanların stres altında kalmadan ve sağlıklı bir şekilde yeni habitatlarına ulaşmalarını sağlamak için titizlikle planlandı.

Önceki çalışmaların devamı ve önemi

2013 yılından bu yana Gümüşhane'de sürdürülen bu projenin amacı, kızıl geyikleri tekrar doğal yaşam alanlarına entegre etmek ve bölgedeki biyoçeşitliliği artırmaktır. Daha önce bırakılan kızıl geyiklerin bölgeye uyum sağlaması ve nüfuslarının artması, projenin başarısını göstermektedir.

Biyolojik çeşitliliğin korunması

Proje, kızıl geyiklerin varlıklarını sürdürmeleri, çoğalmaları ve ekolojik dengenin korunması amacıyla önemli bir rol oynar. Bu tür koruma çalışmaları, bölgenin doğal zenginliklerini gelecek nesillere aktarmak için büyük önem taşır.

Gümüşhane'nin doğa ile imtihanı

Gümüşhane'nin dağlarında gerçekleşen bu kızıl geyik bırakma etkinliği, bölge sakinleri ve çevre bilincine sahip herkes için umut verici bir gelişme. Böylece, Gümüşhane'nin doğası daha da canlanırken, türler arası denge ve doğal yaşamın sürekliliği için önemli adımlar atılmış oluyor.

# Yaşam, Türkiye, Çevre

04 May 2024 - 14:00 - Güncel

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