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Batı Karadeniz’de Bolu Tüneli, Doğu Karadeniz’de Zigana Tüneli yolları kavuşturuyor…

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Batı Karadeniz’de Bolu Dağları’na yapılan Bolu Tüneli’nden sonra Doğu Karadeniz’de Zigana Dağları’na yapılan Zigana Tüneli 1. yılını doldurdu.

Batı Karadeniz’de Bolu Tüneli, Doğu Karadeniz’de Zigana Tüneli yolları kavuşturuyor… mask
Batı Karadeniz’de Bolu Tüneli, Doğu Karadeniz’de Zigana Tüneli yolları kavuşturuyor…
Batı Karadeniz’de Bolu Tüneli, Doğu Karadeniz’de Zigana Tüneli yolları kavuşturuyor…
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Zigana Tüneli, Doğu Karadeniz'i kesintisiz ve güvenli bir şekilde birbirine bağlayarak, 1 yılda 1 milyon 770 bin araç geçişiyle büyük bir başarıya imza attı. Tünel, yolculuk sürelerini kısaltarak ve güzergahtaki virajları azaltarak 362 milyon TL tasarruf sağladı.

Zigana Tüneli'nin İlk Yılı

Batı Karadeniz’de Bolu Tüneli, Doğu Karadeniz’de Zigana Tüneli yolları kavuşturuyor…

Doğu Karadeniz bölgesindeki en önemli ulaşım projelerinden biri olan Yeni Zigana Tüneli, ilk yılını doldurdu. Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Aşkale ve Erzurum'u birbirine bağlayan bu stratejik tünel, 3 Mayıs 2023 tarihinde hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre, tüneli bir yıl içinde 1 milyon 770 bin araç kullandı.

Tünel sayesinde sağlanan zaman ve maliyet tasarrufu

Batı Karadeniz’de Bolu Tüneli, Doğu Karadeniz’de Zigana Tüneli yolları kavuşturuyor…

Yeni Zigana Tüneli'nin, mevcut yola kıyasla 8 kilometre daha kısa olması sayesinde yolculuk süreleri ciddi oranda azaldı. Otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için ise 60 dakika zaman tasarrufu sağlanarak ortalama seyahat süresi 20 dakika düşürüldü. Bakan Uraloğlu, bu kısaltmanın yılda toplam 362 milyon lira tasarruf anlamına geldiğini belirtti.

Güvenli ve konforlu bir yolculuk deneyimi

Batı Karadeniz’de Bolu Tüneli, Doğu Karadeniz’de Zigana Tüneli yolları kavuşturuyor…

Zigana Dağı'nın zorlu coğrafyasında inşa edilen tünel, sürücülere daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunuyor. Keskin virajlar ve dik yamaçlardan taş düşme riski gibi güvenlik sorunları, tünelin devreye girmesiyle büyük ölçüde azaldı. Bu özellikleriyle, tünel Uluslararası Yol Federasyonu tarafından 2023 Global Başarı Ödülleri'nde "yapım metodolojisi" kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Çevresel etkiler ve karbon salınımındaki azalma

Batı Karadeniz’de Bolu Tüneli, Doğu Karadeniz’de Zigana Tüneli yolları kavuşturuyor…

Yeni Zigana Tüneli'nin çevresel etkileri de göz ardı edilemez. Proje, yılda yaklaşık 15 bin ton karbon salınımını azaltarak çevre üzerindeki baskıyı hafifletti. Akaryakıt tüketimindeki azalma ve trafik akışındaki düzenlemeler sayesinde, bölgenin ekolojik dengesine katkı sağlanmış oldu.

Yerli ve milli kaynakların projeye katkısı

Projede yerli ve milli kaynakların kullanılması, Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edilmesi, ulusal kalkınmaya olan katkısını artırdı. Bakan Uraloğlu, projenin tamamıyla yerli imkanlarla hayata geçirildiğini vurgulayarak, milli ekonomiye olan katkılarına dikkat çekti.

Tünelin teknik özellikleri ve inşaat süreci

Tünel, 14,5 kilometre uzunluğu ile Türkiye ve Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olma özelliğini taşıyor. İnşaat süreci boyunca, 1,015 metre yükseklikte başlayıp 1,264 metre yüksekliğe çıkan ve ardından 1,212 metrede son bulan bu tünel, mühendislik açısından büyük bir başarı olarak görülüyor.

Zigana Tüneli, Doğu Karadeniz bölgesinin ulaşım ağında stratejik bir role sahip. Tünel, bölgenin turizm, sanayi ve ticaret potansiyelini artırarak, yurt içi ve uluslararası bağlantıları güçlendirmekte. İlerleyen yıllarda da Zigana Tüneli'nin, bölge halkı ve Türkiye ekonomisi için önemli faydalar sağlaması bekleniyor.

# Türk, Türkiye, Çevre, yol

04 May 2024 - 15:00 - Güncel

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