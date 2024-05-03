Akran zorbalığı çocuğu hastanelik etti

Bolu Atatürk Ortaokulu'nda aynı sınıfta eğitim ve öğretim gören 2 öğrenci arasında yaşanan şiddet olayı sonucu bir öğrenci ağır yaralandı. Okul yönetimi ve ebeveynler bu tip olayların önlenmesi için çözüm arayışında. Detaylar haberimizde.

Yumruklu şiddet olayı

Bolu Atatürk Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinden R.E.A., sınıf arkadaşı B. K. tarafından ciddi şekilde darp edildi. Yaşanan bu olay sonrasında R.E.A.'nın kafatasında çatlak ve kanama oluşması sebebiyle acilen ameliyat edilmesi gerekti. Acil ameliyata alınan çocuk halen hastanede yoğun bakımda bulunuyor.

Olayın detayları

Olay, R.E.A.'nın evde fenalaşması ve ailesi tarafından hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre R.E.A.'nın kafatasında ciddi bir çatlak tespit edildi. Kafasında kanama olduğu da görülen çocuk hemen ameliyata alındı. Diğer yandan, saldırıyı gerçekleştiren B.K. isimli öğrencinin de olay sırasında parmağı kırıldı ve alçıya alındı.

Aile ve psikolojik sorunlar

B.K'nın, ailevi sorunları nedeniyle psikolojik problemleri olduğu ve bu durumun şiddet eğilimini tetiklediği iddia ediliyor. B.K'nın ailesiyle ilgili yaşadığı sorunların, onun arkadaşlık ilişkilerini ve sosyal davranışlarını olumsuz etkilediği belirtiliyor.

“Şiddetin üstü örtülmeye çalışıldı”

R.E.A.'nın babası Muammer Ayyıldız yaşanan bu olayın ardından okullarda şiddet olaylarının arttığını ve okul yönetiminin bu duruma çözüm bulması gerektiğini belirtti. Ayrıca, B.K'nın sürekli olarak evlerine gelmek istemesine rağmen, oğlunun bu teklifi reddetmesi üzerine B.K'nın şiddet uyguladığını ifade etti. Ayyıldız, “Çocuğun hakkında bu zamana kadar başka velilerin okul yönetimi ve sınıf öğretmenlerine çok sayıda şikayet bildirmelerine rağmen hiç bir tedbir ve dikkate alınmadı, sınıf öğrencileri öğretmenler tarafından şikayet ve ispiyonculuk yapmayın diye her defasında kızılarak geri çevrildi” dedi.

Okul yönetiminin tavırları

Okul Müdürü Adem Öztürk, konuyla ilgili açıklama yaparak olayın okul dışında gerçekleştiğini, ancak B.K’nın raporu sonunda okula döndüğünde disiplin kurulunun toplanacağını ve mevzuata uygun şekilde işlem yapılacağını söyledi.

Eğitimde şiddetin önlenmesi

Bu olay, okullarda şiddetin önlenmesi ve çocukların güven içinde eğitim görmeleri için alınması gereken önlemleri gündeme getirdi. Ebeveynler ve eğitim uzmanları, bu tip vakaların tekrarlanmaması için sistemli çözümler üretilmesi gerektiğini vurguluyor.

Toplum olarak çocukların eğitim hayatında karşılaştıkları zorluklara karşı daha duyarlı olunması ve onları koruyacak mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiği konusunda geniş bir fikir birliği bulunuyor. Bu tür olayların tekrar etmemesi için eğitimde rehberlik ve psikolojik destek hizmetlerinin artırılması öneriliyor.