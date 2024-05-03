03 May 2024 - 20:00- Güncel G:

Bolu’da erkeklere sorduk… Asgari ücretli kadınla evlenir misiniz? Cevaplar şaşırttı!

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Bolu İzzet Baysal Caddesi’nde Bolu Gündem Yayın Grubu olarak gerçekleştirdiğimiz röportajda erkeklere, asgari ücret alan bir kadınla evlenir misiniz? Sorusunu sorduk. “sevgi, paradan önemli” sözü ön plana çıktı.

Bolu’da erkeklere sorduk… Asgari ücretli kadınla evlenir misiniz? Cevaplar şaşırttı!
Bolu’da erkeklere sorduk… Asgari ücretli kadınla evlenir misiniz? Cevaplar şaşırttı!
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Türkiye olarak boşanma oranlarına baktığımızda, TUİK’in yayınladığı veriye göre boşanmaların %88’i maddi geçimsizlikten meydana geliyor. Bolu Gündem Yayın Grubu olarak kadınlara, asgari ücretli birisiyle evlenir misiniz? Sorusunu sormuştuk. Genel çoğunluğun “evlenmem” dediği röportajda, bu sefer erkeklere, asgari ücretle çalışan bir kadınla evlenir misiniz? Sorusunu yönelttik. aldığımız cevaplar bir hayli şaşırttı.

“Sevsem bile evlenmem, hiç gerek yok!”

Bolu’da erkeklere sorduk… Asgari ücretli kadınla evlenir misiniz? Cevaplar şaşırttı!

İzzet Baysal Caddesi’nde gerçekleştirdiğimiz röportajda, bir erkek, “yok evlenmem nasıl geçinelim asgari ücretle? Sevsem bile hiç gerek yok” dedi. Başka bir genç erkek ise, “hayır evlenmem, bir kahve içmeye kalksak 150 TL bu şartlarda asgari ücretli birisiyle evlilik olmaz” diye söyledi.

“Boşanmalar maddi geçimsizlikten oluyor! Asla evlenmem”

Bolu’da erkeklere sorduk… Asgari ücretli kadınla evlenir misiniz? Cevaplar şaşırttı!

Boşanmaların maddi geçimsizlikten olduğunu vurgulayan bir erkek, “asgari ücretle geçim olmuyor, boşanmaların çoğunluğu maddi geçimsizlikten oluyor. Düğün masrafları bile çok para tutuyor. Asgari ücretle olacak iş değil, en kötü ev kirası 10 bin TL şuanda, bu devirde evlilik olmaz” dedi.

“Parasızda aşk yaşanır ama evlilik olmaz!”Bolu’da erkeklere sorduk… Asgari ücretli kadınla evlenir misiniz? Cevaplar şaşırttı!

Yaptığımız röportajlar sırasında bir genç erkek, “hayır asgari ücretli bir kadınla evlenmem, parasızda aşk yaşanır ama evlilik olmaz” diye vurguladı. Başka bir erkek ise, “ben burada okul okuyorum. Aynı zamanda ahırlarda temizlik yaparak paramı kazanıyorum. Araba bile aldım. Çalıştıktan sonra sorun yok” dedi.

“Sevdiğimiz kadın için paranın önemi yok!”Bolu’da erkeklere sorduk… Asgari ücretli kadınla evlenir misiniz? Cevaplar şaşırttı!

Genel çoğunluğun asgari ücretli kadınla evlenmem dediği röportajda, bazı erkekler ise, “evlenirim ben sevdiğim insanı çalıştırmam, sokaklarda dolaşır yine eve para getiririm ama eşimin çalışmasına izin vermem” diyerek kendisini ifade etti. Başka bir erkek ise, “sevdiğimiz kadın için paranın önemi yok, belki zorluk çekebiliriz ama önemli olan sevgi” diye söyledi.

Bolu’da erkeklere sorduk… Asgari ücretli kadınla evlenir misiniz? Cevaplar şaşırttı!

Bolu Gündem Yayın Grubu olarak Bolu İzzet Baysal Caddesi üzerinde hem kadınlara hem de erkeklere ayrı ayrı sorduğumuz asgari ücretli birisiyle evlenir misiniz? Sorusunun cevapları genel çoğunluk tarafından “evlenmem” oldu.

# İZZET BAYSAL, Türkiye

03 May 2024 - 20:00 - Güncel

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