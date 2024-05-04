- Güncel

Asar Deresi rekreasyon projesi hızla ilerliyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Batı Karadeniz’in yükselen şehri Düzce’nin merkezinde yer alan Asar Deresi Rekreasyon Projesi, modern çelik köprüleri ve yürüyüş yolları ile dikkat çekiyor. Şehre yeni bir yaşam alanı kazandıracak olan bu proje, rekreatif faaliyetler için ideal bir ortam sunuyor.

Asar Deresi rekreasyon projesi hızla ilerliyor mask
Asar Deresi rekreasyon projesi hızla ilerliyor
Asar Deresi rekreasyon projesi hızla ilerliyor
+7
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Asar Deresi Rekreasyon Projesi, Düzce'nin ortasından geçen Asar Deresi ve çevresini, modern mimari ve doğal güzellikleri bir arada sunan bir yaşam alanına dönüştürmekte. Düzce Belediyesi, bu projeyi tamamlama yolunda emin adımlarla ilerlerken, şehir sakinleri de yeni gelişmeleri büyük bir heyecanla takip ediyor…

Asar Deresi rekreasyon projesi hızla ilerliyor

Düzce Belediyesi'nin kapsamlı ve vizyoner bir girişim olarak hayata geçirdiği Asar Deresi Rekreasyon Projesi, şehrin ortasından geçen Asar Deresi'ni adeta bir yaşam merkezine dönüştürmeye hazırlanıyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün liderliğinde üç aşamalı olarak planlanan bu projede, altyapı çalışmaları ve estetik iyileştirmeler bir arada ilerliyor.

Çelik yay köprüleriAsar Deresi rekreasyon projesi hızla ilerliyor

Projede öne çıkan özelliklerden biri, iki çelik yay köprüsünün yapımıdır. Bu köprülerin halat montajları şu sıralar hızla devam etmektedir. Yay şeklindeki bu asma köprüler, hem estetik bir görünüm sunmakta hem de Düzce'nin doğal güzelliklerine modern bir dokunuş katmaktadır.

Yürüyüş yolları ve rekreatif alanlarAsar Deresi rekreasyon projesi hızla ilerliyor

Asar Deresi boyunca uzanacak yürüyüş yollarının yapım hazırlıkları da başlamış bulunmaktadır. Bu yollar, hem günlük spor aktiviteleri için hem de huzurlu bir yürüyüş deneyimi için ideal olacak şekilde tasarlanmaktadır. Proje, şehrin yeşil alanlarını artırarak Düzce'nin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Restoran inşaatında son durumAsar Deresi rekreasyon projesi hızla ilerliyor

Proje kapsamında yer alan restoran inşaatı da tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle restoranın kolon imalatları, modern ve sağlam bir yapı inşa etme amacına hizmet ediyor. Bu restoran, Asar Deresi'nin kenarında, doğal manzaralar eşliğinde yemek yeme imkanı sunacak.

Projede öngörülen etkilerAsar Deresi rekreasyon projesi hızla ilerliyor

Asar Deresi Rekreasyon Projesi'nin tamamlanmasıyla, Düzce'nin sosyal ve ekonomik yapısına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Proje, yerel halkın ve turistlerin uğrak yeri olması planlanan yeni bir cazibe merkezi olarak görülüyor. Ayrıca, proje bölgeye artan yatırımları ve iş imkanlarını da beraberinde getirecek.Asar Deresi rekreasyon projesi hızla ilerliyor

Asar Deresi Rekreasyon Projesi, ilk etabının tamamlanmasıyla birlikte diğer iki etabın da hızla hayata geçirilmesi planlanıyor. Proje, Düzce'yi çevre dostu ve yaşanabilir bir kent yapma yolunda ilerletirken, şehrin doğal güzelliklerini koruma altına almayı ve sürdürülebilir bir çevre yaratmayı amaçlıyor.

# Yaşam, belediye, Çevre

04 May 2024 - 17:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL