- Çevre

Marmara Denizi'nin mercanları tehlike altında

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Batı Karadeniz’in güzide şehri Düzce’de akademik eğitim ve öğretim veren Düzce Üniversitesi'nin düzenlediği sualtı konferansında Marmara Denizi'nin mercanları ve deniz ekosistemine yönelik tehditler ele alındı. Konferansta mercanların yok olma tehlikesi, hayalet ağlar ve köpek balıkları üzerine değerli bilgiler sunuldu.

Marmara Denizi'nin mercanları tehlike altında mask
Marmara Denizi'nin mercanları tehlike altında
Marmara Denizi'nin mercanları tehlike altında
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Konferansın açılışı ve temel bilgiler

Marmara Denizi'nin mercanları tehlike altında

Düzce Üniversitesi, "Poseidon’un Çağrısı: Sualtı Kılavuzları" başlıklı önemli bir sualtı konferansına ev sahipliği yaptı. Sağlık Bilimleri Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlik, su altı dünyasının korunması ve anlaşılması üzerine yoğunlaştı. Konferansın açılış konuşmasını yapan merkez müdürü Doç. Dr. Ahmet Bilir, su altı dünyasının inceliklerini paylaşarak başladı.

Eryalçın'dan Mercanlar Üzerine Çarpıcı Açıklamalar

Marmara Denizi'nin mercanları tehlike altında

Doç. Dr. Nur Eda Topçu Eryalçın, konferansta "Sualtı Biyolojisi" başlıklı bir konuşma yaptı. Eryalçın, Marmara Denizi başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde mercanların karşılaştığı tehditleri detaylandırdı. Musilaj, endüstriyel balıkçılık, hayalet ağlar ve kıyı dolgu faaliyetleri gibi faktörlerin mercan ekosistemlerini nasıl tehdit ettiğini vurguladı.

Hayalet ağlar ve deniz ekosistemine etkileri

Marmara Denizi'nin mercanları tehlike altında

Serço Ekşiyan'ın "Hayalet Ağlar" konulu sunumu, denizlerimizdeki bu büyük soruna dikkat çekti. Ekşiyan, hayalet ağların nasıl bir ekolojik yıkıma yol açtığını ve kurtarma çalışmalarının önemini anlattı. Bu ağların deniz canlıları üzerindeki ölümcül etkilerine değinerek, gönüllülük esasına dayalı çözüm yollarından bahsetti.

Köpek balıkları ve yanlış anlaşılmalar

Marmara Denizi'nin mercanları tehlike altında

Ateş Evirgen, "Köpek Balıkları" başlıklı sunumunda bu etkileyici deniz canlıları hakkında genel bilgiler verdi. Köpek balıklarının türleri, yaşam alanları ve insanlarla olan etkileşimleri üzerine konuştu. Köpek balıklarıyla ilgili yaygın yanılgıları ele alarak, insanların bu canlılardan gereksiz yere korktuğunu belirtti.

Gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakma çabası

Marmara Denizi'nin mercanları tehlike altında

Topluluk Başkanı Emre Evirgen, su altı dünyasının korunması ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakılması adına yapılan iş birliklerinin önemini vurguladı. Bu tür etkinliklerin bilinçlendirme ve eğitim açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Marmara Denizi'nin mercanları tehlike altında

Konferans, katılımcılara teşekkür belgesi takdim edilerek sona erdi. Düzce Üniversitesi bu etkinlikle, sualtı dünyasının korunmasına yönelik farkındalığı artırma ve bilimsel bilgiyi paylaşma misyonunu güçlendirdi. Marmara Denizi ve genel olarak Türkiye'nin deniz biyolojisi üzerine yapılan bu tür çalışmalar, çevresel sürdürülebilirlik adına büyük önem arz ediyor.

# Sağlık, Yaşam, eğitim, Türkiye, Çevre, deniz

04 May 2024 - 19:00 - Çevre

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