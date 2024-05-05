Minik Öğrencilerden Renkli Performans: Bolu'da 'Okudum, Hissettim, Paylaşıyorum' Projesi

Kitap Okuma Alışkanlığını Güçlendirmek

Bolu'daki Mudurnu Nilüfer Hatun Anaokulunda, minik öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla "Okudum, Hissettim, Paylaşıyorum" projesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında çocuklar, okudukları kitaplardan akılda kalan objeleri tasarlayıp karakterleri canlandırarak, kitaplardan öğrendiklerini hayal güçleriyle birleştirdi.

Hayal Gücünün Renkli Dünyası

Etkinlikte minikler, kitaplardan öğrendiklerini farklı yollarla ifade ederek hayal güçlerinin zenginliğini ortaya koydu. Okudukları kitaplardan esinlenerek objeler tasarlayan ve karakterleri canlandıran çocuklar, neşeli ve ilham verici bir ortam yarattı.

Velilerden Tam Not

Veliler, etkinliği büyük beğeniyle karşıladı. Projeyi izleyen Sevim Öztaş, çocukların etkinlik için büyük emek harcadığını belirtip, "Öğrencilerimiz çok güzel çalışmışlar. Eğitim ilk olarak anasınıfında başlar," dedi.