Minik Öğrencilerden Renkli Performans: Bolu'da 'Okudum, Hissettim, Paylaşıyorum' Projesi

Kitap Okuma Alışkanlığını Güçlendirmek
Bolu'daki Mudurnu Nilüfer Hatun Anaokulunda, minik öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla "Okudum, Hissettim, Paylaşıyorum" projesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında çocuklar, okudukları kitaplardan akılda kalan objeleri tasarlayıp karakterleri canlandırarak, kitaplardan öğrendiklerini hayal güçleriyle birleştirdi.
Hayal Gücünün Renkli Dünyası
Etkinlikte minikler, kitaplardan öğrendiklerini farklı yollarla ifade ederek hayal güçlerinin zenginliğini ortaya koydu. Okudukları kitaplardan esinlenerek objeler tasarlayan ve karakterleri canlandıran çocuklar, neşeli ve ilham verici bir ortam yarattı.
Velilerden Tam Not
Veliler, etkinliği büyük beğeniyle karşıladı. Projeyi izleyen Sevim Öztaş, çocukların etkinlik için büyük emek harcadığını belirtip, "Öğrencilerimiz çok güzel çalışmışlar. Eğitim ilk olarak anasınıfında başlar," dedi.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.