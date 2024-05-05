Boluspor – Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de play-off umutlarını sürdüren Boluspor, çıktığı 32 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 50 puanla 7. sırada bulunuyor. Play-off potasındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmalardan üç puan alarak Süper Lig hayallerini diri tutmayı amaçlıyor.

Manisa FK zorlu görevde

Öte yandan, Manisa FK, 32 maçta 8 galibiyet, 13 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 37 puanla ligde kalmak için mücadele ediyor. Ege temsilcisi, düşme tehlikesinden uzaklaşmak ve güvenli bölgede kalmayı garantilemek adına galibiyete ihtiyaç duyuyor. Kazanmaktan başka çaresi olmayan siyah-beyazlı ekip, sahadan üç puanla ayrılarak ligdeki pozisyonunu güvence altına almak istiyor.

Boluspor avantajlı durumda

İki takım, tarihlerinde bugüne kadar beş kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda kırmızı-beyazlılar üç kez galip gelirken, siyah-beyazlı ekip ise bir kez kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Boluspor, bu rekabette rakip filelere sekiz gol atarken Manisa FK beş golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Bolu’da oynanan maçı, ev sahibi Boluspor 1-0’lık skorla kazanmıştı.

Kritik 6. randevu

Bu istatistikler ışığında, iki takımın altıncı karşılaşması büyük önem taşıyor. Boluspor’un play-off’a giden yolda hata yapmaması gerekiyor. Manisa FK ise düşme hattından iyice uzaklaşmak ve güvenli sularda kalmak için sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda. İki takım arasındaki çekişmeli rekabetin bu maçta da devam etmesi bekleniyor.

Play-off ve ligde kalma hedefi

Boluspor, play-off potasındaki yerini koruyarak Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Öte yandan, Manisa FK için ise ligde kalmak adına kritik bir mücadele olacak. Taraftarlar, bu heyecan verici maçta hangi takımın sahadan galip ayrılacağını merakla bekliyor.

Boluspor – Manisa FK maçı hangi kanalda?

Trendyol 1.Lig 33. Haftasında Boluspor, deplasmanda Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda, Manisa FK ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 16:00'da başlayacak olan bu heyecan verici mücadele, TRT Spor Konferans ve BeIN CONNECT kanallarında canlı yayınlanacak.

Mücadelenin hakem kadrosu

Bu önemli maçta hakem Kürşad Filiz düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise Sezgin Çınar ve Mehmet Kapluhan olarak belirlendi.