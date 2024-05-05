- Spor

Boluspor – Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol 1.Lig 33. hafta karşılaşmasında Boluspor bugün deplasmanda Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda Manisa FK’ya konuk oluyor. Manisa FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Boluspor – Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? mask
Boluspor – Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Boluspor – Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol 1. Lig’de play-off umutlarını sürdüren Boluspor, çıktığı 32 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 50 puanla 7. sırada bulunuyor. Play-off potasındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmalardan üç puan alarak Süper Lig hayallerini diri tutmayı amaçlıyor.

Boluspor – Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manisa FK zorlu görevde

Öte yandan, Manisa FK, 32 maçta 8 galibiyet, 13 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 37 puanla ligde kalmak için mücadele ediyor. Ege temsilcisi, düşme tehlikesinden uzaklaşmak ve güvenli bölgede kalmayı garantilemek adına galibiyete ihtiyaç duyuyor. Kazanmaktan başka çaresi olmayan siyah-beyazlı ekip, sahadan üç puanla ayrılarak ligdeki pozisyonunu güvence altına almak istiyor.

Boluspor – Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Boluspor avantajlı durumda

İki takım, tarihlerinde bugüne kadar beş kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda kırmızı-beyazlılar üç kez galip gelirken, siyah-beyazlı ekip ise bir kez kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Boluspor, bu rekabette rakip filelere sekiz gol atarken Manisa FK beş golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Bolu’da oynanan maçı, ev sahibi Boluspor 1-0’lık skorla kazanmıştı.

Boluspor – Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kritik 6. randevu

Bu istatistikler ışığında, iki takımın altıncı karşılaşması büyük önem taşıyor. Boluspor’un play-off’a giden yolda hata yapmaması gerekiyor. Manisa FK ise düşme hattından iyice uzaklaşmak ve güvenli sularda kalmak için sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda. İki takım arasındaki çekişmeli rekabetin bu maçta da devam etmesi bekleniyor.

Boluspor – Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Play-off ve ligde kalma hedefi

Boluspor, play-off potasındaki yerini koruyarak Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Öte yandan, Manisa FK için ise ligde kalmak adına kritik bir mücadele olacak. Taraftarlar, bu heyecan verici maçta hangi takımın sahadan galip ayrılacağını merakla bekliyor.

Boluspor – Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Boluspor – Manisa FK maçı hangi kanalda?

Trendyol 1.Lig 33. Haftasında Boluspor, deplasmanda Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda, Manisa FK ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 16:00'da başlayacak olan bu heyecan verici mücadele, TRT Spor Konferans ve BeIN CONNECT kanallarında canlı yayınlanacak.

Boluspor – Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mücadelenin hakem kadrosu

Bu önemli maçta hakem Kürşad Filiz düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise Sezgin Çınar ve Mehmet Kapluhan olarak belirlendi.

# Boluspor, Trendyol 1.Lig

05 May 2024 - 13:54 Manisa- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL