Aniden Bastıran sağanak ve dolu yağışı şehri kasıp kavurdu

Yağmura Hazırlıksız Yakalanan Vatandaşlar
Bolu'da sabah saatlerinde güneşli olan hava, öğle saatlerinde kuvvetli sağanak yağışa döndü. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına sığınarak ıslanmaktan kaçınmaya çalıştı. Yoğun yağış sonucu yol kenarlarında su birikintileri oluştu ve birçok ara sokak su altında kaldı.
Yüksek Kesimlerde Dolu Yağışı
Kentin yüksek bölgelerinde misket büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu. Özellikle doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda dolu yağışına hazırlıksız yakalanan ziyaretçiler, doğal güzelliklerin tadını çıkarırken zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış, doğa parkında gezenleri korunaklı yerlere sığınmaya zorladı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.