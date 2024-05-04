04 May 2024 - 15:00 - Güncel

Aniden Bastıran sağanak ve dolu yağışı şehri kasıp kavurdu

Bolu'da sabah saatlerinde güneşli olan hava, öğle saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçak altlarına sığınarak korunmaya çalıştı. Kentin yüksek kesimlerinde dolu yağışı da etkili oldu.