Karşıya Geçmek İsteyen Yayaya Çarpan Sürücü Kaçtı: 1 Ölü

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde, Kuzören köyü mevkiinde, gece saatlerinde karşıya geçmek isteyen Halil İbrahim K. (34), İstanbul istikametinde ilerleyen bir aracın çarpması sonucu savruldu. Sürücü durmayarak kaçtı. Yolda hareketsiz yatan Halil İbrahim K'yi fark edemeyen diğer araçlar da üzerinden geçti.

Acil Müdahale Ekibi Sevk Edildi

Bir sürücünün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle polis, jandarma ve karayolları ekipleri olay yerine sevk edildi. Ancak yapılan incelemede Halil İbrahim K'nin, birçok aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından, cansız bedeni Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.