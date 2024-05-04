Mayıs ayıda beyaza büründük!

Bolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Bolu'da öğle saatlerinde şehir merkezinde yağmur, Köroğlu Dağları’nın zirvesi ve diğer yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Kartalkaya Kayak Merkezi ve Aladağlar’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kısa sürede etkisini yitirirken, bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.