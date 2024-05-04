Mayıs ayıda beyaza büründük!

Bolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Bolu'da öğle saatlerinde şehir merkezinde yağmur, Köroğlu Dağları’nın zirvesi ve diğer yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Kartalkaya Kayak Merkezi ve Aladağlar’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kısa sürede etkisini yitirirken, bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.