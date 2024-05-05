Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A, 2024 Temmuz’da uzaya fırlatılacak

Türksat 6A yörüngede yerini alıyor

Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A, SpaceX Falcon 9 roketiyle temmuz ayında yörüngesine fırlatılacak. Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, bu milli uydu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla tasarlandı ve Türk bayrağını uzayda gururla temsil edecek.

Türksat 6A için tasarlanan logo

Türksat 6A'nın logosu Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Türk bayrağından esinlenerek tasarlandı. Uraloğlu, bu uydunun Türkiye'nin uzaydaki konumunu güçlendireceğini ve milli gururun bir sembolü olacağını ifade etti. “Gururumuz, şanlı bayrağımız uzaydaki yerini alacak,” diyerek vurguladı.

USET Merkezinde başarıyla test edildi

Uydu, Türkiye'nin önemli projelerinden biri olan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde Türksat, Savunma Sanayi Başkanlığı ve TUSAŞ iş birliğiyle kapsamlı testlere tabi tutuldu. Tüm koşullara dayanıklılığı kanıtlanan Türksat 6A, son ölçümlerden de başarıyla geçti.

Falcon 9 Roketiyle uzaya fırlatılacak

Uraloğlu, uydunun SpaceX’in Falcon 9 roketiyle fırlatılacağını duyurdu. Türksat 6A, yüksek yerlilik oranıyla üretildi ve haberleşme uydusu pazarında Türkiye'yi daha bağımsız bir konuma taşıyacak. Uraloğlu, bu projenin, uydu ve uzay sektöründe dışa bağımlılığı azaltacağını belirtti.

Yerli haberleşme platformunda dönüm noktası

Uraloğlu, Türksat 6A'nın haberleşme uydusu alanında Türkiye'yi yeni bir seviyeye taşıyacağını, ülkedeki haberleşme uydusu üretimini geliştirmek için önemli bir basamak olduğunu belirtti. Türkiye, bu projeyle birlikte, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek.

Kritik bileşenler yerli imkânlarla üretildi

Projede kullanılan kritik bileşenlerin yerli imkânlarla geliştirilmiş olması, uydu ve uzay alanındaki teknolojik bağımsızlığın da göstergesi. Türksat 6A'nın üretimiyle elde edilen bilgi birikimi, Türkiye'nin gelecekteki projeleri için temel oluşturacak.

Türkiye'nin uzayda gücünü temsil edecek olan Türksat 6A, temmuz ayında yörüngesine yerleştirildiğinde Türk bayrağını da gururla dalgalandıracak. Uraloğlu, bu proje sayesinde Türkiye’nin haberleşme uydusu üretim merkezi haline geleceğini ifade etti.