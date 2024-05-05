- Güncel

Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A, 2024 Temmuz’da uzaya fırlatılacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu olan Türksat 6A'nın üretim ve test aşamalarının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Space-X tesislerine gönderilecek olan Türksat 6A'nın, temmuz ayında yörüngesine yerleşeceği belirtildi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A, 2024 Temmuz’da uzaya fırlatılacak mask
Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A, 2024 Temmuz’da uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A, 2024 Temmuz’da uzaya fırlatılacak
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türksat 6A yörüngede yerini alıyor

Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A, 2024 Temmuz’da uzaya fırlatılacak

Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A, SpaceX Falcon 9 roketiyle temmuz ayında yörüngesine fırlatılacak. Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, bu milli uydu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla tasarlandı ve Türk bayrağını uzayda gururla temsil edecek.

Türksat 6A için tasarlanan logo

Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A, 2024 Temmuz’da uzaya fırlatılacak

Türksat 6A'nın logosu Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Türk bayrağından esinlenerek tasarlandı. Uraloğlu, bu uydunun Türkiye'nin uzaydaki konumunu güçlendireceğini ve milli gururun bir sembolü olacağını ifade etti. “Gururumuz, şanlı bayrağımız uzaydaki yerini alacak,” diyerek vurguladı.

USET Merkezinde başarıyla test edildi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A, 2024 Temmuz’da uzaya fırlatılacak

Uydu, Türkiye'nin önemli projelerinden biri olan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde Türksat, Savunma Sanayi Başkanlığı ve TUSAŞ iş birliğiyle kapsamlı testlere tabi tutuldu. Tüm koşullara dayanıklılığı kanıtlanan Türksat 6A, son ölçümlerden de başarıyla geçti.

Falcon 9 Roketiyle uzaya fırlatılacak

Uraloğlu, uydunun SpaceX’in Falcon 9 roketiyle fırlatılacağını duyurdu. Türksat 6A, yüksek yerlilik oranıyla üretildi ve haberleşme uydusu pazarında Türkiye'yi daha bağımsız bir konuma taşıyacak. Uraloğlu, bu projenin, uydu ve uzay sektöründe dışa bağımlılığı azaltacağını belirtti.

Yerli haberleşme platformunda dönüm noktasıTürkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A, 2024 Temmuz’da uzaya fırlatılacak

Uraloğlu, Türksat 6A'nın haberleşme uydusu alanında Türkiye'yi yeni bir seviyeye taşıyacağını, ülkedeki haberleşme uydusu üretimini geliştirmek için önemli bir basamak olduğunu belirtti. Türkiye, bu projeyle birlikte, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek.

Kritik bileşenler yerli imkânlarla üretildi

Projede kullanılan kritik bileşenlerin yerli imkânlarla geliştirilmiş olması, uydu ve uzay alanındaki teknolojik bağımsızlığın da göstergesi. Türksat 6A'nın üretimiyle elde edilen bilgi birikimi, Türkiye'nin gelecekteki projeleri için temel oluşturacak.

Türkiye'nin uzayda gücünü temsil edecek olan Türksat 6A, temmuz ayında yörüngesine yerleştirildiğinde Türk bayrağını da gururla dalgalandıracak. Uraloğlu, bu proje sayesinde Türkiye’nin haberleşme uydusu üretim merkezi haline geleceğini ifade etti.

# Türkiye, Türk

05 May 2024 - 14:32 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL