Mudurnu halkı, eski Tekel Binası'nın satışına karşı çıkıyor ve yapının sosyal bir merkez olarak değerlendirilmesini talep ediyor. Belediye Başkanı Doğan Onurlu'nun liderliğindeki kampanya, kültürel mirasın korunması için toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneği haline geldi.

Mudurnu halkı satılmasını istemiyor

İlçe halkı, eski Tekel Binası'nın sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapabilecek bir alan olarak kalmasını istiyor. Belediye Başkanı Onurlu'nun öncülüğündeki kampanya, toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneği olarak dikkat çekti. Halkın ortak görüşünü aktaran Onurlu, binanın özel mülkiyete satılmaması ve Mudurnu Belediyesi tarafından kiralanarak sosyal bir alana dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. "Yapılan anketlerde 1200 katılımcının %94'ü satılmamasından yana" diyen Onurlu, toplumsal talebi açıkça ortaya koydu.

Vali ile iletişim kuruldu

Onurlu, Bolu Valisi Erkan Kılıç ile yaptığı görüşmede, eski Tekel Binası'nın Mudurnu Belediyesi yönetiminde halka açık bir tesis haline getirilmesi için taleplerini iletti. "Valimiz, taleplerimizi İl Özel İdaresi yetkilileriyle paylaşacağını belirtti. Binayı kiralayıp tüm ilçe halkının yararına açmayı amaçlıyoruz. Yetkililerin bu taleplere kayıtsız kalmayacağını ve ihale sürecini durduracaklarını umuyoruz" dedi.

Binanın kültürel ve tarihi değeri

Eski Tekel Binası, sadece tarihi bir yapı olmanın ötesinde, Mudurnu halkı için toplumu bir araya getirebilecek bir alan olarak görülüyor. İlçenin simgesi olan bu yapının satılması, bölgenin kültürel mirası ve yerel kimliği açısından endişe yaratıyor. Vatandaşlar, binanın sosyal hizmetler, eğitim ve kültürel etkinlikler için kullanılmasının ilçeye olumlu katkılar sağlayacağı

Kültürel merkez olsun

Mudurnu'da Tekel Binası Satışına Direniş Bolu İl Özel İdaresi'nin 7 Mayıs'ta ihaleye çıkaracağı Mudurnu’daki eski Tekel Binası, ilçe halkını tek bir ses haline getirdi. Binanın özel mülkiyete geçmesini istemeyen Mudurnulular, Belediye Başkanı Doğan Onurlu'nun da katıldığı bir basın açıklamasıyla duruma tepki gösterdi.

Toplumsal talep

İlçe halkı, eski Tekel Binası'nın sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapabilecek bir alan olarak kalmasını istiyor. Belediye Başkanı Onurlu'nun öncülüğündeki kampanya, toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneği olarak dikkat çekiyor. Halkın ortak görüşünü aktaran Onurlu, binanın özel mülkiyete satılmaması ve Mudurnu Belediyesi tarafından kiralanarak sosyal bir alana dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. "Yapılan anketlerde 1200 katılımcının %94'ü satılmamasından yana" diyen Onurlu, toplumsal talebi açıkça ortaya koydu.

Talep Vali’ye iletildi

Bolu Valisi Erkan Kılıç ile yaptığı görüşmede, eski Tekel Binası'nın Mudurnu Belediyesi yönetiminde halka açık bir tesis haline getirilmesi için taleplerini iletti. "Valimiz, taleplerimizi İl Özel İdaresi yetkilileriyle paylaşacağını belirtti. Binayı kiralayıp tüm ilçe halkının yararına açmayı amaçlıyoruz. Yetkililerin bu taleplere kayıtsız kalmayacağını ve ihale sürecini durduracaklarını umuyoruz" dedi.

Binanın değeri

Eski Tekel Binası, sadece tarihi bir yapı olmanın ötesinde, Mudurnu halkı için toplumu bir araya getirebilecek bir alan olarak görülüyor. İlçenin simgesi olan bu yapının satılması, bölgenin kültürel mirası ve yerel kimliği açısından endişe yaratıyor. Vatandaşlar, binanın sosyal hizmetler, eğitim ve kültürel etkinlikler için kullanılmasının ilçeye olumlu katkılar sağlayacağı görüşünde.

Toplumun Birlik Mesajı Belediye Başkanı Doğan Onurlu ve Mudurnu halkı, iş birliği içinde tek bir amaç doğrultusunda hareket ediyor: Tekel Binası'nın toplumsal faydaya yönelik bir alan olarak değerlendirilmesi. Halkın taleplerine kulak veren yerel yönetim, ihalenin iptal edilip yapının belediyeye devredilmesini talep ediyor.

Gözler 7 Mayıs’ta

7 Mayıs’ta yapılacak ihale günü yaklaşırken, Mudurnu'da gerginlik artıyor. İlçe halkı, Bolu İl Özel İdaresi'nin, binanın satışına dair son kararını merakla bekliyor. Bu tarihi yapının kaderi, Mudurnu’nun kültürel mirasının korunmasında ve toplumsal birlikteliğin güçlenmesinde önemli bir rol oynayacak.