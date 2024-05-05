Türkiye'nin 8 ilinde 100 kişi geldiler. Bolu'da gökyüzüne bakanlar uçak zannetti. Gerçeği duyunca şok oldular!

3-4 Mayıs 2024 tarihlerinde Bolu, 2024 Okul Sporları Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Karaçayır Mahallesi Spor Kompleksi'nde yer alan Trampolin Cimnastik Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 8 farklı ilden 100 sporcu katıldı. Bolu, Çankırı, Konya, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Manisa ve İzmir'den gelen genç yetenekler, "küçük", "genç" ve "yıldızlar" kategorilerinde kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonlar belli oldu

Küçük erkekler kategorisinde, Kerem İbrahim Çetin birinci olarak podyuma çıkarken, Mustafa Ata Güzeltürk ikinci ve Berke Gevze üçüncü sırada yer aldı. Küçük kızlarda ise Emine Güneş Can zirveye çıkarak birinci oldu. Fatma Rana Gökçe ikinci sırada, Alta Özyurt ise üçüncü sırada tamamladı.

Gençler kategorisinde yoğun rekabet

Genç erkekler kategorisinde Arda Çınar Sargın şampiyon olurken, Alp Toprak Erdal ikinci, Görkem Kartal ise üçüncü sırada yer aldı. Genç kızlar kategorisinde ise Havva Esin Ergün birinci, Ecem Nisa Esen ikinci, Ada Kanat üçüncü oldu.

Yıldızlar kategorisinde zorlu yarışlar

Yıldız erkekler kategorisinde Sinan Cankurt zirveye oturarak birinciliği kazandı. Abdullah Mehmet Tükel ikinci, Samet Kaya üçüncü oldu. Yıldız kızlarda ise Tuba Bade Şahin birinci, Ceylin Sakar ikinci, Ecrin Mevlüddiye Aydın ise üçüncü oldu.

Yetkililerden sporculara destek

Türkiye Cimnastik Federasyonu As Başkanı Cumhur Özçelik ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, açılış seremonisine katılarak sporculara başarılar diledi. Şampiyona boyunca sporcuların gösterdikleri performans ve izleyicilerin coşkusu, etkinliğin ne kadar başarılı geçtiğini bir kez daha ortaya koydu.