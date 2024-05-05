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Kıbrıscık’tan Kaymakam Ahmet Berkay Deniz'e duygusal veda

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Kıbrısçık ilçesi, Kaymakam Ahmet Berkay Deniz'in görev süresinin sona ermesi üzerine unutulmaz bir veda töreni düzenledi. Gencinden yaşlısına, esnafından memuruna kadar geniş bir katılımın olduğu bu tören, ilçenin sıcak ve samimi yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kıbrıscık’tan Kaymakam Ahmet Berkay Deniz'e duygusal veda mask
Kıbrıscık’tan Kaymakam Ahmet Berkay Deniz'e duygusal veda
Kıbrıscık’tan Kaymakam Ahmet Berkay Deniz'e duygusal veda
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Kıbrıscık ilçesi, Kaymakam Ahmet Berkay Deniz'e duygusal bir veda töreni düzenledi. Törene 300'den fazla vatandaş katıldı ve Kaymakam Deniz, Kıbrıscık halkına olan derin bağlılığını ve sevgisini ifade etti.

Bir ilçe toplandı, Kaymakamı uğurladı

Kıbrıscık’tan Kaymakam Ahmet Berkay Deniz'e duygusal veda

Kaymakam Deniz için düzenlenen veda törenine, siyasi parti temsilcilerinden muhtarlara, köylülerden şehir merkezinde yaşayan vatandaşlara kadar 300'den fazla kişi katıldı. Kıbrıscık, böylece yöneticisine olan sevgi ve saygısını göstermiş oldu.

Duygusal anlar yaşandıKıbrıscık’tan Kaymakam Ahmet Berkay Deniz'e duygusal veda

Tören sırasında Kaymakam Deniz, Kıbrıscık halkının gösterdiği vefa ve hürmet karşısında oldukça duygulandı. Halka olan sevgisi ve tutkusunu dile getiren Deniz, Kıbrıscık halkıyla kurduğu derin bağlardan ve onlarla olan kardeşlik hissinden övgüyle bahsetti.

"Kıbrıscık benim ikinci evim"Kıbrıscık’tan Kaymakam Ahmet Berkay Deniz'e duygusal veda

Kaymakam Deniz, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıscık'ı ve insanlarını hiçbir zaman unutmayacağını belirterek, ilçe halkıyla olan bağının hayatı boyunca süreceğini ifade etti. Kıbrıscık halkını ailesi gibi gördüğünü ve burada geçirdiği zamanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Herkesle tek tek helalleştiKıbrıscık’tan Kaymakam Ahmet Berkay Deniz'e duygusal veda

Törenin sonunda Kaymakam Deniz, katılımcılarla tek tek ilgilenerek onlarla sarıldı ve helalleşti. Bu anlar, törene katılan herkes için oldukça duygusal ve anlamlıydı.

Kıbrıscık'tan kalıcı izlerKıbrıscık’tan Kaymakam Ahmet Berkay Deniz'e duygusal veda

Kaymakam Deniz'in Kıbrıscık'ta bıraktığı izler ve gerçekleştirdiği projeler, onun adının ilçede uzun yıllar anılmasını sağlayacak. Görev yaptığı süre boyunca halka hizmet etme arzusu ve katılımcı yönetim anlayışı, Kıbrıscık halkının kalbinde özel bir yer edindi.

Kıbrıscık için yeni bir dönem başlarken, Kaymakam Deniz de kariyerine yeni bir yerde devam edecek. Ancak Kıbrıscık'ta geçirdiği zaman ve kurduğu bağlar, onun her zaman hatırlayacağı değerli anılar olarak kalacak.

# deniz

05 May 2024 - 14:37 Bolu/ Kibriscik- Güncel

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