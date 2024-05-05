Karadeniz’de trafik hacmi 90 bine ulaştı

Karadeniz Sahil Yolu’nun Trabzon geçişindeki günlük trafik hacmi 90 bine ulaştı. Bakan Uraloğlu, 2003'ten beri ülke genelinde trafik hacminin yüzde 195 artarak 154,5 milyar taşıt-km seviyesine çıktığını ve yolların geliştirilmesine devam edileceğini açıkladı.

Metropollerde trafik yoğunluğu

Bakan Uraloğlu, büyük şehirlerdeki yoğun trafik akışını da değerlendirdi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde günlük araç trafiği 240 bine, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ise 190 bine çıktı. Ayrıca, İstanbul-Tekirdağ Devlet Yolu ve İstanbul-Kocaeli Devlet Yolu gibi metropol geçişlerinde günlük trafik hacmi 100 bini aştı.

Ankara ve İzmir'de artan trafik

Ankara’daki yoğun arterlerde günlük ortalama trafik 70 bin ile 100 bin arasında değişiyor. Ankara Havalimanı yol güzergahında araç sayısı 70 bine ulaşırken, Eskişehir Çevre Yolu’nda da bu rakam 70 bini geçti. İzmir şehir merkezinde de bazı kesimlerde trafik hacmi 70 binin üzerinde.

Karadeniz Sahil Yolu'nda yoğunluk

Karadeniz Sahil Yolu’nun Trabzon geçişindeki yoğun trafik, bu güzergahın bölgesel önemini gözler önüne seriyor. Burada günlük 90 bin araç geçiş yaparken, Samsun Çevre Yolu da her gün 60 bin aracı ağırlıyor.

Diğer önemli trafik noktaları

Antalya-Alanya Yolu ve Bursa-Karacabey Yolu da gün geçtikçe yoğunlaşıyor. Antalya-Alanya Yolu’nda günlük araç hacmi 90 bini bulurken, Bursa-Karacabey Yolu’nda 70 bin sınırı aşıldı. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi yol kesiminde de trafik hacmi 70 bini geçti.

Otoyollarda durum

Otoyollar üzerindeki önemli güzergahlardan Mahmutbey-Çamlıca ve Çatalca-İzmit yollarında günlük trafik 100 bine ulaşıyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun çeşitli noktalarında günlük hacim 90 bine ulaşırken, Ankara, Bursa ve İzmir çevre yollarında da trafik 100 bin sınırını aşıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 2003'ten beri trafik hacmindeki yüzde 195'lik artışa dikkat çekerek, ulaştırma yatırımlarının önemine vurgu yaptı. Yüksek standartlı yolların yapımına devam edileceğini belirten Uraloğlu, “Bizler hizmet için, vatandaşlarımızın konforu için yol yapmaya, Türkiye’nin yolunu açmaya devam edeceğiz” dedi.