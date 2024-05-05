- Güncel

Elektrikli araç dönüşümünde Eşarj'dan dev adım

ABONE OL Google News Sayfamız

Enerjisa Enerji'nin tamamen sahip olduğu iştiraki Eşarj, Türkiye genelinde 1000'den fazla istasyon ile 1 milyon şarj işlemine ulaşarak elektrikli araç dönüşümünde lider rol oynuyor. 2025'e doğru artan elektrikli araç sayısı ve istasyon ihtiyacıyla çevre dostu ulaşımın öncüsü.

Elektrikli araç dönüşümünde Eşarj'dan dev adım mask
Elektrikli araç dönüşümünde Eşarj'dan dev adım
Elektrikli araç dönüşümünde Eşarj'dan dev adım
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Enerjisa Enerji'nin tamamen sahip olduğu iştiraki Eşarj, Türkiye genelindeki elektrikli araçkullanıcılarına yönelik sunduğu yenilikçi çözümlerle dikkat çekiyor. Kısa sürede 1 milyon şarj işlemi gerçekleştirerek, elektrikli araç altyapısında çığır açan bir başarıya imza atmıştır.

Türkiye'nin şarj istasyonları ağı genişliyor

Elektrikli araç dönüşümünde Eşarj'dan dev adım

Eşarj, Türkiye'nin 81 ilinde bulunan 1000'den fazla şarj istasyonu ile kullanıcılarına hızlı ve kolay bir şarj deneyimi sunmaktadır. Bu istasyonlar, global ve yerli otomobil markalarının elektrikli araçlarının yanı sıra, geleceğin Türk otomobili TOGG için de uygun altyapı sağlamaktadır.

Elektrikli araç sahiplerine yenilenebilir enerjiElektrikli araç dönüşümünde Eşarj'dan dev adım

Eşarj, şarj istasyonlarından elde ettiği elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayarak, çevreye duyarlı bir hizmet sunmaktadır. Bu yaklaşım, şirketin sürdürülebilirlik misyonunu güçlendirirken, temiz enerji kullanımını teşvik ediyor.

2025 vizyonu: Elektrikli araç sayısında büyük artış

Elektrikli araç dönüşümünde Eşarj'dan dev adım

EPDK'nın tahminlerine göre, Türkiye'deki elektrikli araç sayısı 2025 yılında 361 bine ulaşacak. Bu büyüme, Eşarj gibi altyapı sağlayıcıları için şarj soket sayısını 61 bine çıkarma gerekliliğini doğuruyor.

Avrupa'da lider TürkiyeElektrikli araç dönüşümünde Eşarj'dan dev adım

Türkiye, araç başına düşen şarj istasyonu sayısıyla Avrupa'da önde gelen ülkeler arasında yer almaktadır. Bu başarı, Eşarj'ın sektördeki öncü rolünü ve Türkiye'nin çevre dostu ulaşım sistemlerine olan bağlılığını göstermektedir.

2030 hedefleri: Elektrikli araçların yükselişiElektrikli araç dönüşümünde Eşarj'dan dev adım

Enerjisa Enerji CEO'su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar'ın vurguladığı gibi, 2030 yılına kadar Türkiye'deki her iki araçtan birinin elektrikli olması bekleniyor. Bu dönüşüm, Eşarj'ın sürekli yatırımları ve müşteri deneyimini iyileştirme çabaları ile destekleniyor.

Eşarj'ın 2023 sonu itibarıyla 81 ilde 1000 istasyon hedefine ulaşması, hem şirketin başarısını hem de Türkiye'nin elektrikli araçlara olan ilgisini pekiştirmektedir. Şirket, gelecekte de Türkiye'nin ve dünyanın karbon sıfır hedeflerine katkıda bulunmayı sürdürecek.

# Türkiye, Çevre, Türk, otomobil

05 May 2024 - 17:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL