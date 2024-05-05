Çizmeli Kedi değil, çeşmeden su içen kedi Yıldız görenleri şaşırttı

Yaz mevsimine doğru hızla ilerlediğimiz şu günlerde havalar da ısınmaya başlıyor. Iısnmaya başlayan havalar ise akıllara ilk su ihtiyacını getiriyor. Sevimli bir kedinin yaratıcı çözümü ise görenleri şaşırtıyor. Çünkü kaptan dağil de kana kana çeşmeden su içen kediyi görenler, kedinin aklına hayran kalıyor…

Sevimli Kedi Yıldız nasıl su içer?

Yıldız, Sevda Uras tarafından sokaktan sahiplenilmiş bir kedi. Sıcak günlerde su ihtiyacını karşılamak için evin yakınındaki bir çeşmeye yöneliyor. Kedi, çeşmenin musluğundan akıtılan suyu ustalıkla içiyor. Bu sıradışı manzara, görenleri hem şaşırtıyor hem de içlerini ısıtıyor.

Sevda Uras ve Yıldız'ın hikayesi

Sevda Uras, Yıldız'ı sokaktan aldığı günden beri onun sadık bir dost olduğunu belirtiyor. "Sokaktan sahiplendiğimiz kediye Yıldız adını verdik. Ondan tek isteğimiz; bir kap mama, bir kap su ve bolca sevgi. Bunları verdikten sonra Yıldız bizi bir daha terk etmedi," diye anlatıyor Uras.

Ailenin moral kaynağı

Yıldız, Uras ailesi için sadece bir evcil hayvan değil, aynı zamanda bir moral kaynağı. Onun sevimli hareketleri ve şirinlikleri, ailenin zor günlerinde bile gülümsemelerini sağlıyor. Yıldız'ın çeşmeden su içtiği anlar, aile üyelerinin yüzünde sevgi dolu gülümsemeler yaratıyor.

Hayvanların su ihtiyacı

Erzin'deki yaz ayları, yüksek sıcaklıklar ve nemle karakterize ediliyor. Bu durum, insanlar kadar hayvanlar için de ekstra su tüketimi gerektiriyor. Yıldız gibi evcil hayvanlar, bu tür zorlu iklim koşullarında yaratıcı yöntemlerle hayatta kalmayı başarıyor.

Yıldız'ın çeşmeden su içerken çekilen fotoğrafları ve videoları sosyal medyada hızla yayıldı ve yerel toplulukta büyük beğeni topladı. Bu tatlı kedi, komşular arasında konuşulan popüler bir konu haline geldi ve insanları doğal kaynaklara ve çevreye daha saygılı olmaya teşvik ediyor.