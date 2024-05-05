Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Aladağlar’da iklim eğitimi verdi

Türkiye, Bolu'da başlattığı "Harekete Geç İklim Değişiyor" programı ile Aladağlar'da eğitimler düzenleyerek çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar atıyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Bolu Valiliği ve ilgili eğitim kurumları iş birliğiyle gerçekleşen bu eğitimler, katılımcılara doğa ve iklim değişikliği konusunda kapsamlı bilgiler sunuyor.

İklim değişikliğiyle mücadelede eğitim önemli

25 Aralık 2023 tarihinde imzalanan protokolle resmiyet kazanan bu program, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliği ile şekillendi. Programın amacı, iklim değişikliğinin etkileri ve bu değişikliklerle nasıl mücadele edileceği konusunda toplumsal bilinç oluşturmak.

Aladağlar'da pratik eğitimlerle doğa bilinci

Programın en çarpıcı faaliyetlerinden biri, Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Aladağ Orman Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen son eğitim seansları oldu. Bu seanslar sırasında katılımcılara, flora ve fauna hakkında derinlemesine bilgiler verilirken, özellikle ağaçların yıllık halkaları üzerinden iklim tarihi okumaları büyük ilgi gördü. Katılımcılar, doğanın bu doğal kayıt cihazları sayesinde geçmiş iklim olayları hakkında bilgi sahibi olmanın heyecanını yaşadılar.

İklim değişikliği eğitimiyle sorumluluk ve farkındalık

Bolu merkez ve çevresindeki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik düzenlenen çalışmalar, iklim değişikliği konusunda bilinçlendirme ve bu süreçte aktif rol alma bilincini güçlendiriyor. Program dahilinde öğretmenlere, hareketli yaşam tarzlarını benimseme, karbon ayak izini azaltma ve doğa dostu yaşam biçimleri hakkında bilgiler veriliyor.

Etkinliklerle desteklenen çevre bilinci

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen ormanlık alanlarda yapılan eğitim ve etkinlikler, katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulama fırsatları da sunuyor. Bu etkinlikler, katılımcılara doğayı keşfetme ve onu koruma konusunda pratik beceriler kazandırıyor.

Türkiye, Aladağlar'da gerçekleştirilen bu son eğitimlerle, iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir dönem başlatmıştır. Bu program, gelecek nesillerin çevre bilinciyle donanımlı olmalarını sağlamak ve bu alanda uluslararası iş birliklerini artırarak çevresel sürdürülebilirlik adına önemli bir adım oluşturmaktadır.