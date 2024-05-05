Batı Karadeniz'de orman yangınlarına karşı el ele

Orman yangınlarına karşı 'orman benim' farkındalığı
Bolu, Göynük, Taşkesti, Akçakoca ve Düzce'de gerçekleştirilen "Orman Benim" etkinlikleri, bölge halkını bir araya getirerek orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturdu. Yerel yönetimler, öğrenciler ve kamu temsilcileri, ormanların korunması ve yangın riskinin azaltılması için çaba sarf etti. Her bir etkinlikte orman içindeki atıklar toplandı ve bu önemli çevre sorununa karşı toplum bilinçlendirildi.
Göynük'te toplumsal iş birliği
Göynük'te Belediye Başkanı Ali Oral, Göynük Orman İşletme Müdürü Ahmet Öztürk ve katılımcılar, "Orman Benim" etkinliğiyle ormandaki atıkları temizledi. Farklı kesimlerden gelen katılımcılar, orman yangınlarını önleme amacıyla iş birliği yaparak bölgedeki çevre bilincini pekiştirdi.
Taşkesti'de eğitim ve katılım
Taşkesti beldesinde düzenlenen etkinliğe Taşkesti Orman İşletme Müdürü Fatih Bilgili, şefler, personel ve Taşkesti Ortaokulu'ndan 7. sınıf öğrencileri katıldı. Bu etkinlik, öğrencilerin doğayı koruma bilincini artırmak ve orman yangınlarının nasıl önlenebileceği konusunda eğitici bir fırsat sundu.
Akçakoca'da kapsamlı çevre temizliği
Akçakoca'daki etkinlikte Kaymakam Mustafa Can, Akçakoca Orman İşletme Müdürü Levent Kartal ve diğer katılımcılar, orman içindeki atıkları toplayarak çevre temizliği gerçekleştirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli de destek vererek kapsamlı bir temizlik sağlandı.
Sarıcalar Yaylası'nda ortak çaba
Bolu'da Sarıcalar Yayla Yolu Çatal Deresi Mevkiinde düzenlenen temizlik çalışmasına Bolu Vali Yardımcısı Abdullah Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı ve diğer kurum temsilcileri katıldı. Öğrencilerin yoğun katılımıyla atıkların temizlenmesi, orman yangınlarına karşı toplumsal farkındalık oluşturdu.
Düzce'de atık toplama kampanyası
Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte, potansiyel yangın risklerini en aza indirmek amacıyla orman içindeki atıklar toplandı. Vali Aslan, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın ormanları yangın riski altında bıraktığını vurgulayarak, tüm vatandaşların çevre konusunda daha duyarlı olması gerektiğini belirtti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.