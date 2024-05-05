- Çevre

Batı Karadeniz'de orman yangınlarına karşı el ele

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Batı Karadeniz'de Bolu, Göynük, Taşkesti, Akçakoca ve Düzce'de düzenlenen 'Orman Benim' etkinlikleri, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak ve çevre temizliği sağlamak için toplumsal katılım ve iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Batı Karadeniz'de orman yangınlarına karşı el ele mask
Batı Karadeniz'de orman yangınlarına karşı el ele
Batı Karadeniz'de orman yangınlarına karşı el ele
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Orman yangınlarına karşı 'orman benim' farkındalığı

Batı Karadeniz'de orman yangınlarına karşı el ele

Bolu, Göynük, Taşkesti, Akçakoca ve Düzce'de gerçekleştirilen "Orman Benim" etkinlikleri, bölge halkını bir araya getirerek orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturdu. Yerel yönetimler, öğrenciler ve kamu temsilcileri, ormanların korunması ve yangın riskinin azaltılması için çaba sarf etti. Her bir etkinlikte orman içindeki atıklar toplandı ve bu önemli çevre sorununa karşı toplum bilinçlendirildi.

Göynük'te toplumsal iş birliğiBatı Karadeniz'de orman yangınlarına karşı el ele

Göynük'te Belediye Başkanı Ali Oral, Göynük Orman İşletme Müdürü Ahmet Öztürk ve katılımcılar, "Orman Benim" etkinliğiyle ormandaki atıkları temizledi. Farklı kesimlerden gelen katılımcılar, orman yangınlarını önleme amacıyla iş birliği yaparak bölgedeki çevre bilincini pekiştirdi.

Taşkesti'de eğitim ve katılım

Batı Karadeniz'de orman yangınlarına karşı el ele

Taşkesti beldesinde düzenlenen etkinliğe Taşkesti Orman İşletme Müdürü Fatih Bilgili, şefler, personel ve Taşkesti Ortaokulu'ndan 7. sınıf öğrencileri katıldı. Bu etkinlik, öğrencilerin doğayı koruma bilincini artırmak ve orman yangınlarının nasıl önlenebileceği konusunda eğitici bir fırsat sundu.

Akçakoca'da kapsamlı çevre temizliği

Akçakoca'daki etkinlikte Kaymakam Mustafa Can, Akçakoca Orman İşletme Müdürü Levent Kartal ve diğer katılımcılar, orman içindeki atıkları toplayarak çevre temizliği gerçekleştirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli de destek vererek kapsamlı bir temizlik sağlandı.

Sarıcalar Yaylası'nda ortak çabaBatı Karadeniz'de orman yangınlarına karşı el ele

Bolu'da Sarıcalar Yayla Yolu Çatal Deresi Mevkiinde düzenlenen temizlik çalışmasına Bolu Vali Yardımcısı Abdullah Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı ve diğer kurum temsilcileri katıldı. Öğrencilerin yoğun katılımıyla atıkların temizlenmesi, orman yangınlarına karşı toplumsal farkındalık oluşturdu.

Düzce'de atık toplama kampanyasıBatı Karadeniz'de orman yangınlarına karşı el ele

Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte, potansiyel yangın risklerini en aza indirmek amacıyla orman içindeki atıklar toplandı. Vali Aslan, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın ormanları yangın riski altında bıraktığını vurgulayarak, tüm vatandaşların çevre konusunda daha duyarlı olması gerektiğini belirtti.

# eğitim, Çevre, belediye

05 May 2024 - 20:00 - Çevre

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