Bakan duyurdu! SGK'dan yeni ilaç düzenlemesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'nın Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'ne 81 yeni ilacın dahil edildiğini açıkladı. Kanser, diyabet, antibiyotik ve nadir hastalıkların da dahil olduğu bu ilaçlar, hastalara ekonomik ve erişilebilir tedavi fırsatı sunuyor.

Kanser ve Diyabet Tedavisi

Listeye eklenen ilaçlardan biri kanser tedavisinde, altısı diyabet tedavisinde kullanılıyor. Her iki hastalığın da ülkemizde yaygın olması, bu ilaçların geri ödeme listesine alınmasını daha da kritik hale getiriyor. SGK'nın bu hamlesi, kanser ve diyabet hastalarına büyük bir rahatlık sunuyor.

Antibiyotik ve Nadir Hastalıklar

Geri ödeme kapsamına alınan ilaçlardan 11'i antibiyotik olarak listede yer alıyor. Bunlara ek olarak 4 epilepsi-migren, 2 Multipl Skleroz, 1 obezite ve 2 pulmoner hipertansiyon ilacı da geri ödeme kapsamında yer aldı. Özellikle nadir görülen bu hastalıklar için yapılan düzenleme, tedavi maliyetlerini düşürecek.

Alerji İlaçları

Listeye 7 yeni alerji ilacının eklenmesi, bu hastalıktan muzdarip olanlara umut ışığı oldu. Bu ilaçların geri ödeme listesine alınması, hastaların daha ekonomik ve etkili tedaviye ulaşabilmelerini mümkün kılacak.

Yerli Üretim İlaçları

Bakan Işıkhan'ın açıklamasında vurguladığı gibi, listeye alınan 81 ilacın 79'u yerli üretim. Bu, ülkemizdeki ilaç sektörünün gelişmesine katkı sağlarken, hastalar için daha hızlı erişim ve düşük maliyetli tedavi imkanları yaratıyor.

Bakan Işıkhan, yeni düzenlemenin halkın sağlığına olumlu yansıyacağını belirtti. "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" sözleriyle hastaların daha güvenli ve erişilebilir tedavilere kavuşmasını arzu etti.

Toplum İçin Stratejik Bir Adım SGK'nın geri ödeme listesine eklediği bu 81 ilaç, sağlık hizmetlerinde önemli bir dönüm noktası. Bu düzenleme, tedavi masraflarını azaltarak vatandaşların kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanmasını kolaylaştıracak.