Batı Karadeniz ve çevresinde 2 gün zirai don tehlikesi

5-7 Mayıs tarihlerinde Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Bursa, Samsun, Sakarya, Çankırı, Düzce, Bolu, Ankara ve komşu iller zirai don tehdidi altında. Çiftçilerin, tarımsal ürünlerini korumak için dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları öneriliyor.

Meteoroloji, 5-7 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Bursa, Samsun, Sakarya, Çankırı, Düzce, Ankara ve komşu illerde zirai don riski nedeniyle dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Çiftçiler başta olmak üzere tüm vatandaşlar için alınacak tedbirlerin altı çizildi.

5-7 Mayıs tarihlerinde zirai don uyarısı, çiftçiler dikkatli olmalı

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te tarım üreticileri için önemli bir uyarı yapıldı. Pazartesi sabah saatlerinde bölgenin genelinde zirai don bekleniyor. Havanın bulutlu ve bazı kesimlerde sağanak yağışlı geçeceği öngörülürken, kuzeydoğu yönlerinden saatte 40-60 kilometre hızla esecek rüzgar da don riskini artırıyor.

Riskli kesimler

Bursa'da ise özellikle güney ve doğu bölgelerinde zirai don tehlikesi bulunuyor. Pazartesi sabahı sıcaklık düşüşü yaşanacak ve bu kesimlerde hafif kuvvette zirai don beklenecek. Meteoroloji, çiftçilerin ve ilgililerin bu risk karşısında hazırlıklı olmasını öneriyor.

Samsun’da hissedilir düşüş

Samsun Valiliği, sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği uyarısında bulundu. Pazar akşamından itibaren, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don olasılığı artacak. Çiftçilerin, tarımsal faaliyetleri olumsuz etkileyecek bu düşüşe karşı hazırlıklı olmaları gerekiyor.

Sakarya'nın güney ve doğusunda

Sakarya Valiliği, güney ve doğu kesimlerde zirai donun özellikle yüksek bölgelerde görüleceğini belirtti. Pazar akşamından itibaren, Akyazı, Hendek, Taraklı, Karapürçek ve Geyve ilçelerinde sıcaklık hissedilir derecede azalacak. Çiftçilerin bu riski dikkate alarak tedbir almaları öneriliyor.

Çankırı’da uyarı

Çankırı için yapılan uyarıda, 5-7 Mayıs tarihleri arasında zirai don hadisesi bekleniyor. Meteoroloji, donun tarımsal faaliyetleri sekteye uğratmaması için çiftçilere dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Düzce’de hava koşulları

Düzce Valiliği, Meteoroloji'den gelen bilgilere göre iç kesimlerde zirai donun 5-7 Mayıs arasında etkili olacağını belirtti. Hafif kuvvette olması beklenen don, tarımsal ürünlerde zarar oluşturabilir. Bu nedenle çiftçiler başta olmak üzere tüm ilgililerin uyarıya dikkat etmeleri istendi.

Ankara’da genel risk

Ankara Valiliği, il genelinde 5-7 Mayıs'ta zirai don beklendiği için tüm vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Mevsim normallerinin altına düşecek hava sıcaklıkları, zirai faaliyetleri olumsuz etkileyebilir.

Bolu ve komşu iller

Bu illerin dışında, komşu illerle de sınırdaş olan Bolu’da zirai don riskinin aynı şekilde 5-7 Mayıs arasında etkili olması bekleniyor. Çiftçilerin bu sürede tarımsal ürünlerini koruyacak tedbirler alması, yaşanabilecek kayıpları önleyecektir.