- Sağlık

Batı Karadeniz kanser tedavisine umut oluyor…

ABONE OL Google News Sayfamız

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nin iş birliğiyle prostat ve meme kanseri gibi yumuşak doku kanserlerinin tedavisinde kullanılabilecek yeni bir ilaç adayı geliştirildi. Proje, ZBEÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zuhal Gerçek, İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Güzel ve doktora öğrencisi Betül Yaşin tarafından yürütüldü.

Batı Karadeniz kanser tedavisine umut oluyor… mask
Batı Karadeniz kanser tedavisine umut oluyor…
Batı Karadeniz kanser tedavisine umut oluyor…
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nden bilim insanları, prostat ve meme kanseri tedavisinde kullanılabilecek yeni bir ilaç adayı geliştirdi. Arilidin barbitürat türevi moleküller, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Molekül Sentezi ve Anti-Kanser AktivitesiBatı Karadeniz kanser tedavisine umut oluyor…

Projenin kimyasal sentez aşaması Prof. Dr. Zuhal Gerçek tarafından gerçekleştirilirken, sentezlenen özgün moleküllerin anti-kanser aktivitesi Prof. Dr. Mustafa Güzel ve Betül Yaşin tarafından doğrulandı. Elde edilen moleküllerin tirozin kinaz inhibitörü olarak kullanılabileceği saptandı. Bu özelliğiyle moleküller, yumuşak doku kanserlerinin tedavisinde umut verici bir potansiyel taşıyor.

Yumuşak Doku Kanserlerinde yüksek etki

Batı Karadeniz kanser tedavisine umut oluyor…

Gerçek, sentezledikleri maddelerin özellikle yumuşak doku kanserlerinde çok etkili olduğunu vurguladı. Tirozin kinaz enzim inhibisyonunun kanıtlandığını belirterek, "Bu proje kapsamında birçok yeni ürün sentezledik. Bu moleküller, Prof. Dr. Mustafa Güzel ve Betül Yaşin tarafından test edilerek yumuşak doku kanserlerinde yüksek etkiye sahip oldukları ortaya kondu. Patent başvurumuzu yaptık ve onaylandığı için çok mutluyuz. Ortak çalışmalarla bu alanda daha fazla gelişme kaydetmek istiyoruz," dedi.

Proje süreci ve gelecek adımlarBatı Karadeniz kanser tedavisine umut oluyor…

Üç yıldır devam eden projenin henüz tamamlanmadığını ifade eden Prof. Dr. Gerçek, "Bu başlangıç aşamasıydı. Moleküllerin türevlerinin aktivitesini de çalışacağız. Yaklaşık üç yıl süren bir çalışma oldu ve sonuçlarını şimdi alıyoruz. İnşallah ilaç olarak kullanıma sunulursa hepimiz için daha mutluluk verici bir gelişme olur," diye ekledi.

Meme ve prostat kanseri tedavisinde umut ışığıBatı Karadeniz kanser tedavisine umut oluyor…

Prof. Dr. Gerçek, özellikle meme ve prostat kanserinin ciddi zararlar verdiğine dikkat çekerek, bu kanser türlerinin tedavisinde önemli bir adım attıklarını belirtti. Yumuşak doku kanserlerinin tedavisinde yeni bir umut ışığı yakmak için çalıştıklarını vurguladı.

Eczacılık sektörüne katkısıBatı Karadeniz kanser tedavisine umut oluyor…

Patent alınan bu ilaç adayı, eczacılar ve ilaç enstitüleri tarafından ilaca dönüştürülerek satışa sunulabilecek. Böylece, kanser tedavisinde kullanılabilecek yeni nesil bir ilaç olarak küresel pazarda yer alabilir.

Bilimsel iş birliğiBatı Karadeniz kanser tedavisine umut oluyor…

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nin bu iş birliği, bilimsel araştırmalarda disiplinler arası çalışmaların önemini gösteriyor. Gelecekte yapılacak türev çalışmaları ve klinik testlerle birlikte, bu moleküllerin kanser tedavisinde daha da büyük bir rol oynayabileceği düşünülüyor.

# Türk

06 May 2024 - 00:00 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL