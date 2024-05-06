Batı Karadeniz kanser tedavisine umut oluyor…

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nden bilim insanları, prostat ve meme kanseri tedavisinde kullanılabilecek yeni bir ilaç adayı geliştirdi. Arilidin barbitürat türevi moleküller, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Molekül Sentezi ve Anti-Kanser Aktivitesi

Projenin kimyasal sentez aşaması Prof. Dr. Zuhal Gerçek tarafından gerçekleştirilirken, sentezlenen özgün moleküllerin anti-kanser aktivitesi Prof. Dr. Mustafa Güzel ve Betül Yaşin tarafından doğrulandı. Elde edilen moleküllerin tirozin kinaz inhibitörü olarak kullanılabileceği saptandı. Bu özelliğiyle moleküller, yumuşak doku kanserlerinin tedavisinde umut verici bir potansiyel taşıyor.

Yumuşak Doku Kanserlerinde yüksek etki

Gerçek, sentezledikleri maddelerin özellikle yumuşak doku kanserlerinde çok etkili olduğunu vurguladı. Tirozin kinaz enzim inhibisyonunun kanıtlandığını belirterek, "Bu proje kapsamında birçok yeni ürün sentezledik. Bu moleküller, Prof. Dr. Mustafa Güzel ve Betül Yaşin tarafından test edilerek yumuşak doku kanserlerinde yüksek etkiye sahip oldukları ortaya kondu. Patent başvurumuzu yaptık ve onaylandığı için çok mutluyuz. Ortak çalışmalarla bu alanda daha fazla gelişme kaydetmek istiyoruz," dedi.

Proje süreci ve gelecek adımlar

Üç yıldır devam eden projenin henüz tamamlanmadığını ifade eden Prof. Dr. Gerçek, "Bu başlangıç aşamasıydı. Moleküllerin türevlerinin aktivitesini de çalışacağız. Yaklaşık üç yıl süren bir çalışma oldu ve sonuçlarını şimdi alıyoruz. İnşallah ilaç olarak kullanıma sunulursa hepimiz için daha mutluluk verici bir gelişme olur," diye ekledi.

Meme ve prostat kanseri tedavisinde umut ışığı

Prof. Dr. Gerçek, özellikle meme ve prostat kanserinin ciddi zararlar verdiğine dikkat çekerek, bu kanser türlerinin tedavisinde önemli bir adım attıklarını belirtti. Yumuşak doku kanserlerinin tedavisinde yeni bir umut ışığı yakmak için çalıştıklarını vurguladı.

Eczacılık sektörüne katkısı

Patent alınan bu ilaç adayı, eczacılar ve ilaç enstitüleri tarafından ilaca dönüştürülerek satışa sunulabilecek. Böylece, kanser tedavisinde kullanılabilecek yeni nesil bir ilaç olarak küresel pazarda yer alabilir.

Bilimsel iş birliği

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nin bu iş birliği, bilimsel araştırmalarda disiplinler arası çalışmaların önemini gösteriyor. Gelecekte yapılacak türev çalışmaları ve klinik testlerle birlikte, bu moleküllerin kanser tedavisinde daha da büyük bir rol oynayabileceği düşünülüyor.